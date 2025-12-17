Indian Railways News: कोहरे में हांफने लगीं ट्रेनें, 16 घंटे तक देरी से चल रहीं; गरीब रथ करनी पड़ी रद
फिरोजाबाद में कोहरे के कारण ट्रेनें 16 घंटे तक लेट हो रही हैं। दिल्ली जाने वाली ट्रेनें सबसे अधिक प्रभावित हुईं हैं। रेलवे ने गरीब रथ एक्सप्रेस को रद् ...और पढ़ें
संस, जागरण. टूंडला (फिरोजाबाद)। Indian Railways News: बढ़ती सर्दी का असर रेलवे पर साफ नजर आने लगा है। दो दिन कोहरा पड़ने के बाद बुधवार को जिले में मौसम साफ रहा, लेकिन देश में अन्य स्थानों पर पड़ रहे कोहरे के कारण ट्रेनें 16 घंटे तक की देरी से चलीं। दिल्ली जाने वाली ट्रेनें सबसे अधिक प्रभावित हुईं।
वहीं रेलवे ने डाउन की गरीब रथ एक्सप्रेस को रद कर दिया। समय से ट्रेनों का संचालन न होने की वजह से रेल यात्रियों को सर्द मौसम में रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने को विवश होना पड़ रहा है।
बुधवार को दिल्ली से आने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कुछ मिनट की देरी से चलीं। वहीं, दिल्ली की ओर जाने वाली अवध चार घंटे, आनंद विहार टर्मिनल 16 घंटे, भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक ढाई घंटे, मगध ढाई घंटे, ब्रह्मपुत्र मेल और वैशाली दो-दो घंटे की देरी से आईं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।