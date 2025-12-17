Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railways News: कोहरे में हांफने लगीं ट्रेनें, 16 घंटे तक देरी से चल रहीं; गरीब रथ करनी पड़ी रद

    By Puneet Kumar Rawat Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:08 PM (IST)

    फिरोजाबाद में कोहरे के कारण ट्रेनें 16 घंटे तक लेट हो रही हैं। दिल्ली जाने वाली ट्रेनें सबसे अधिक प्रभावित हुईं हैं। रेलवे ने गरीब रथ एक्सप्रेस को रद् ...और पढ़ें

    Hero Image

    Indian Railways News: टूंडला स्टेशन पर घंटों लेट पहुंची ट्रेन में चढ़ते यात्री। जागरण

    संस, जागरण. टूंडला (फिरोजाबाद)। Indian Railways News: बढ़ती सर्दी का असर रेलवे पर साफ नजर आने लगा है। दो दिन कोहरा पड़ने के बाद बुधवार को जिले में मौसम साफ रहा, लेकिन देश में अन्य स्थानों पर पड़ रहे कोहरे के कारण ट्रेनें 16 घंटे तक की देरी से चलीं। दिल्ली जाने वाली ट्रेनें सबसे अधिक प्रभावित हुईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं रेलवे ने डाउन की गरीब रथ एक्सप्रेस को रद कर दिया। समय से ट्रेनों का संचालन न होने की वजह से रेल यात्रियों को सर्द मौसम में रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने को विवश होना पड़ रहा है।

    बुधवार को दिल्ली से आने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कुछ मिनट की देरी से चलीं। वहीं, दिल्ली की ओर जाने वाली अवध चार घंटे, आनंद विहार टर्मिनल 16 घंटे, भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक ढाई घंटे, मगध ढाई घंटे, ब्रह्मपुत्र मेल और वैशाली दो-दो घंटे की देरी से आईं।

    यह भी पढ़ें- Yamuna Expressway पर हादसे की वो एक रात...अस्पताल में कहानियां 100, जिंदगी भर के लिए आंखों में बैठा डर