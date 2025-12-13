Language
    Indian Railways News: दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, समय सारिणी जारी

    By Puneet Kumar Rawat Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    फिरोजाबाद में रेल प्रशासन ने दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन खुर्दा रोड जंक्शन से चलकर भुवनेश्वर, कटक, गया, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रेल प्रशासन यात्रियों को सहूलियत देने के लिए एक के बाद एक कर स्पेशल ट्रेन चला रहा है। अब दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।

    सोमवार दोपहर 12.45 बजे ट्रेन खुर्दा रोड जंक्शन से चलेगी, जो भुवनेश्वर, कटक, गया, प्रयागराज होते हुए शाम 4.15 बजे टूंडला आएगी। पांच मिनट रुकने के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएगी। वहीं, डाउन में मंगलवार रात 11 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। 

