टूंडला में 30 बीघा जमीन पर हो रही थी अवैध प्लाटिंग, कॉलोनी का दिखाया था सपना; चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। टूंडला में बन्ना रोड पर 30 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। बुकिंग कराने वालों को कॉलोनी विकसित करने का सपना दिखाया गया था।

फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण (विप्रा) सचिव ने बुधवार दोपहर लिस फोर्स के साथ बुलडोजर चलवा कर कार्यालय़ सड़क, बाउंड्री वाल, सहित अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। इससे कालोनाइजरों में खलबली मची रही।

प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद भी जिले में अवैध कालोनियों को तेजी से जाल बिछ रहा है। कालोनाइजर महंगे रेट पर प्लाट बेचकर गायब हो जाते हैं।

इसमें सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने से मकान बनाकर रहने वालों को तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

विप्रा सचिव विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि टूंडला में बन्ना रोड पर कालोनाइजर मुकेश कुमार, अशोक कुमार यादव, रामनरेश प्रधान, राजीव जैन द्वारा बिना नक्शा पास कराए 30 बीघा भूमि पर कच्ची सड़क डालकर प्लाटिंग की जा रही थी।