    'SIR की वजह से घुसपैठियों में मची भगदड़, देश छोड़कर भाग रहे हैं': डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि एसआईआर के कारण अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर बना और ध्वजारोहण हुआ। यह देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है।

    कार्यक्रम में बोलते उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने टूंडला क्षेत्र के अकबरपुर गांव में गुरुवार को बाबा नीम करोरी महाराज के प्राकट्य स्थल पर उनके जीवन पर आधारित टेबल काफी बुक का गुरुवार को विमोचन किया।

    मंदिर में सपत्नीक पूजा अर्चना करने के बाद सभा स्थल पर उन्होंने बाबा के चरणों में नमन करते हुए कहा कि उनकी कृपा से पूरे देश-प्रदेश से कष्टों का नाश हो रहा है, सुख- समृद्धि बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री ने बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा का बखान करते हुए कहा कि भारत ही नहीं, विदेश में भी उनके हजारों भक्त हैं।

    एप्पल कंपनी के मालिक जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उन्हें संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो वह बाबा के कैंची धाम आश्रम आए और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी कृपा से आज उनकी कंपनी दुनिया में नंबर वन स्थान पर है।

    बाबा की कृपा से ही अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना और ध्वजारोहण हुआ। यह देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। सनातन संस्कृति में इतनी शक्ति, ऊर्जा है कि वह पूरी दुनिया का कल्याण कर सकती है।। कुछ महीने पहले जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकी हमला किया तब ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया।

    यह सब बाबा नीम करोरी के आशीर्वाद से हुआ। प्रदेश तेजी से प्रगति पद पर बढ़ रहा है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि एसआईआर के कारण घुसपैठियों में भगदड़ मची है। घुसपैठिए देश प्रदेश से भाग रहे है। अपनी हार से बौखला कर विपक्षी दल भारत निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

    बिहार विधान सभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के सुशासन की जीत हुई। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की प्रचंड जीत होगी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2017 का इतिहास भाजपा दोहराएगी।

