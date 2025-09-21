Language
    UP: 'पति ईसाई धर्म अपनाने का बनाता है दबाव, विरोध पर करता है पिटाई', शिकायत लेकर थाने पहुंची महिला

    By Puneet Kumar Rawat Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:15 PM (IST)

    फिरोजाबाद में एक महिला ने अपने पति पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसका पति उसे और उसकी बेटियों को ईसाई बनाना चाहता है और विरोध करने पर मारपीट करता है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला ने पति पर धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप भी लगाया है।

    साहब पति बनाना चाहता है ईसाई, विरोध पर करता है पिटाई- महिला का आरोप।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विवाहिता ने अपने पति पर जबरन मतांतरण करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। रविवार दोपहर पचोखरा थाने पहुंची विवाहिता ने सीओ को बताया कि पति उसे जबरन ईसाई बनाना चाहता है। वह विरोध करती है तो उसकी पिटाई करता है। बेटियों को जबरन चर्च ले जाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    थाना पचोखरा क्षेत्र के गांव छिकाऊ निवासी जमुना देवी की शादी 11 वर्ष पूर्व शहर से सटे आनंद नगर मुहल्ले निवासी एक युवक के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। उसके दो बेटी 10 वर्षीय डेजी और सात वर्षीय डौनल है।

    दोपहर 12 बजे हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष संजय प्रताप सिंह के साथ थाने पहुंची जमुना देवी ने बताया कि पति ने घर में ईसा मसीह की बड़ी तस्वीर लगा रखी है। वह उसे हिंदू देवी-देवताओं की पूजा छोड़ने और ईसाई धर्म अपनाने को विवश कर रहा है। बेटियों को चर्च ले जाता है।

    एक वर्ष पूर्व बड़ी बेटी डेजी से चर्च में ईसाई रीति से पूजा कराई और कहा कि अब तुम ईसाई हो। इसकी जानकारी होने पर उसने विरोध किया तो कैंची से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया।

    विवाहिता का आरोप है कि पति पहले से ही ईसाई धर्म मानता था, लेकिन उसने यह बात छिपाकर शादी की। जेठ और जेठानी भी पति का साथ देते हैं। छह सितंबर को मतांतरण से इनकार करने पर पति ने उसे काफी पीटा। इसके बाद वह किसी तरह अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके आ गई।

    मामला टूंडला थाना क्षेत्र का होने के कारण उसे टूंडला भेज दिया। सीओ अमरीश कुमार ने बताया कि इस मामले में इंस्पेक्टर को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा।