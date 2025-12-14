Famous Street Food: लाजवाब है हीरालाल की आलू टिक्की का स्वाद, सुगंध से आकर्षित होते हैं लोग

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। टूंडला के हीरालाल की कुल्फी ही नहीं आलू टिक्की भी दूर तक प्रसिद्ध है। सर्दी के मौसम में रोडवेज बस से उतरने वाले दूसरे जिलों के कई यात्री यह कहते हुए बस स्टैंड परिसर में प्रवेश करते हैं कि यहां तक आए और हीरालाल कुल्फी न खाई तो क्या फायदा। वैसे तो इसकी मांग पूरे वर्ष रहती है, लेकिन सर्दी के दिनों में इसके कद्रदान बढ़ जाते हैं। देशी घी से बनी आलू की टिक्की की सुगंध दूर तक फैल जाती है। यह 30 वर्षों से टूंडला की पहचान बनी हुई है।

तीन दशक से बेच रहे आलू की टिक्की

हीरालाल के भाई राजेश कुमार बताते हैं कि वह तीन दशक से टिक्की बेच रहे हैं। शुरूआत में उन्होंने देशी घी से सिकी आलू की टिक्की को दो रुपये में बेचना प्रारंभ किया था। उसके बाद समय के साथ महंगाई बढ़ी और टिक्की के दाम भी बढ़ते गए। अब टिक्की 40 रुपये की बिकती है। उसमें आलू की पिट्ठी के साथ पनीर भी डाला जाता है। अच्छी तरह सिकने के बाद उसे दोने में डालकर हाथ से ही तोड़ा जाता है। उसमें चीनी से बनी सौंठ के साथ ही खट्टी चटनी और दही डाला जाता है। इन सबसे स्वाद बढ़ जाता है।

आलू की टिक्की में हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक भी भरपूर मात्रा में डाला जाता है। टिक्की की सुगंध खाने वाले चहेतों को दीवाना बना देती है। यही कारण है कि आज भी दूर दराज से आए लोग आलू की टिक्की खाने को लाइन में लगे रहते हैं। कुछ दिन पहले यू-ट्यूब के लल्लन टाप चैनल में भी इसकी काफी चर्चा हुई थी।



