जान जोखिम में डालकर यात्रा: कोचों में भारी भीड़! सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के दरवाजों पर लटके यात्री

संवाद सहयोगी, जागरण. टूंडला। ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है। सोमवार को दोपहर दिल्ली से अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस में यात्री स्लीपर कोच के दरवाजे पर लटककर यात्रा करते दिखे। वहीं सामान्य कोच में घुसने तक की जगह नहीं थी। भीड़ देख कई ने तो अपनी यात्रा रद कर दी।

सुबह 11.50 मिनट पर रेलवे स्टेशन पहुंची इस ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्री ठूंसकर भरे हुए थे। सीटें जहां फुल थीं। वहीं, यात्री ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। फतेहपुर जा रहे यात्री सुबोध कुमार दरवाजे का कुंडा पकड़कर लटके हुए थे। उनका कहना था कि ट्रेन में पैर रखने तक को जगह नहीं है। सामान्य कोच की स्थिति और भी खराब है। हम तो जब भी आते हैं। ट्रेन में जगह ही नहीं मिलती।

प्रयागराज जा रहे भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि दिल्ली से टूंडला तक धक्के खाते हुए पहुंचे हैं। यहां भी जगह नहीं मिल पा रही है। ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर यात्रा कर रहे पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन जाने वाले करनजीत का कहना था कि इस बार भीड़ कुछ अधिक है। यहां स्लीपर में भी सामान्य कोच से बुरी स्थिति है। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना था कि रेलवे को ट्रेनों में सामान्य और स्लीपर के कोच बढ़ाए जाने चाहिए, जिनमें यात्रियों की संख्या अधिक रहती है।