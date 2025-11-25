Language
    जान जोखिम में डालकर यात्रा: कोचों में भारी भीड़! सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के दरवाजों पर लटके यात्री

    By Puneet Kumar Rawat Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:03 AM (IST)

    ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस में यात्री दरवाजों पर लटककर यात्रा करने को मजबूर हैं, सामान्य कोचों में जगह नहीं है। कई यात्रियों ने यात्रा रद्द कर दी। यात्रियों ने रेलवे से कोच बढ़ाने की मांग की है। लटककर यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए आरपीएफ लोगों को जागरूक कर रही है।

    Hero Image

    ट्रेन के दरवाजो पर लटके यात्री। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण. टूंडला। ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है। सोमवार को दोपहर दिल्ली से अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस में यात्री स्लीपर कोच के दरवाजे पर लटककर यात्रा करते दिखे। वहीं सामान्य कोच में घुसने तक की जगह नहीं थी। भीड़ देख कई ने तो अपनी यात्रा रद कर दी।
    सुबह 11.50 मिनट पर रेलवे स्टेशन पहुंची इस ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्री ठूंसकर भरे हुए थे। सीटें जहां फुल थीं। वहीं, यात्री ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। फतेहपुर जा रहे यात्री सुबोध कुमार दरवाजे का कुंडा पकड़कर लटके हुए थे। उनका कहना था कि ट्रेन में पैर रखने तक को जगह नहीं है। सामान्य कोच की स्थिति और भी खराब है। हम तो जब भी आते हैं। ट्रेन में जगह ही नहीं मिलती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामान्य कोचों में नहीं थी घुसने की जगह, जान जोखिम में डाल रहे यात्री

    प्रयागराज जा रहे भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि दिल्ली से टूंडला तक धक्के खाते हुए पहुंचे हैं। यहां भी जगह नहीं मिल पा रही है। ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर यात्रा कर रहे पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन जाने वाले करनजीत का कहना था कि इस बार भीड़ कुछ अधिक है। यहां स्लीपर में भी सामान्य कोच से बुरी स्थिति है। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना था कि रेलवे को ट्रेनों में सामान्य और स्लीपर के कोच बढ़ाए जाने चाहिए, जिनमें यात्रियों की संख्या अधिक रहती है।


    लटककर यात्रा करना हो सकता है घातक

    ट्रेनों के दरवाजे पर लटककर यात्रा करना यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है। कभी-कभी हाथ छूटने की वजह से यात्रियों की जान भी चली जाती है। पूर्व में इस तरह की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। आरपीएफ कंपनी कमांडर अवेधश गोस्वामी का कहना है कि आरपीएफ द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है।