यूपी में 17 शुरू होंगी परिषदीय विद्यालयों की अर्द्ध वार्षिक परीक्षाएं, अभिभावकों को दिखाई जाएंगी कापियां

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। परिषदीय विद्यालयों में अर्द्ध वार्षिक परीक्षा की शुरुआत 17 नवंबर से होगी। दो पारियों में होने वाली परीक्षा में 1.32 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल होंगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अर्द्ध वार्षिक परीक्षा तक का कार्य पूरा कर लिया गया है।

पहली पारी की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से 11.30 बजे और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 12.30 से ढाई बजे तक होगी। कक्षा एक की परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा दो से आठ तक की परीक्षाएं लिखित एवं मौखिक होगी। दो और तीन की परीक्षा 50-50 और चार व पांच में 70-70 अंकों की होगी।

मौखिक होगी कक्षा एक की परीक्षा, अभिभावकों को दिखाई जाएंगी कापियां कक्षा छह और आठ की लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। बहुविकल्पीय के 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न, लघु उत्तरीय के चार प्रश्न 20 और दीर्घ उत्तरीय के दो प्रश्न 10 अंक के होंगे। मौखिक परीक्षा की समय अवधि प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाएगी। मूल्यांकन होने के बाद कापियां छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को दिखाई जाएंगीं।