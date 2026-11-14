कल्याण के घर आज सबसे बड़ी दावत: 100 बीघा में सजा पंडाल, 80 तरह के व्यंजन और डेढ़ लाख लोगों का खाना

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिवार में शनिवार को दोहरी खुशियों का जश्न होगा। उनके पौत्र एवं बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और छोटे पौत्र सौरभ सिंह की सगाई होगी। तालानगरी में करीब 100 बीघा में भव्य पंडाल सजाया गया है। डेढ़ लाख लोगों के भोजन और 80 तरह के व्यंजनों की व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत एक हजार से अधिक वीवीआईपी के पहुंचने की संभावना है। संदीप की सगाई मेघना चौधरी और सौरभ की मुजफ्फरनगर की अंतरा त्यागी से होगी। मशहूर गायक कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। संदीप और मेघना का विवाह 26 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित है। दोपहर में आएंगे सीएम योगी समारोह 12 बजे शुरू होगा। रात तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ से राजकीय हेलीकॉप्टर से दोपहर 2:55 बजे तालानगरी स्थित हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से कार द्वारा कार्यक्रम स्थल जाएंगे और 3:05 से 3:25 बजे तक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 3:30 बजे हेलीपैड पहुंचकर 3:35 बजे आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भी पहुंचने की संभावना है।

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री दोपहर साढ़े तीन बजे सगाई समारोह में शामिल होने आएंगे। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह दोपहर साढ़े तीन बजे कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के राज्यमंत्री मनोहर लाल जी (मन्नू कोरी) दोपहर चार बजे शादी समारोह में शामिल होंगे।