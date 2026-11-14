संदीप की मेघना चौधरी संग सगाई तो सौरभ पहनाएंगे अंतरा त्यागी को अंगूठी, अलीगढ़ में 500 गांवों की 'शाही दावत'

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। यूपी के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की सगाई उनकी स्कूल की दोस्त मेघना चौधरी के साथ होगी। दोनों की पहली मुलाकात अलीगढ़ के दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में पढ़ाई के दौरान हुई थी। मेघना का परिवार मूल रूप से जिले के गौंड़ा क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में गाजियाबाद में रहता है।

इसी दिन संदीप सिंह के छोटे भाई सौरभ सिंह की अंतरा त्यागी के साथ सगाई व रिंग सेरेमनी होगी। परिवार में एक ही दिन दो मांगलिक आयोजन होने से समारोह का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। आज सगाई के लिए अलीगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं।

फाइल फोटो। 500 से अधिक गांवों में भेजा निमंत्रण छर्रा व अतरौली क्षेत्र समेत जिले के 500 से अधिक गांवों के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। करीब 100 बीघा में तैयार पंडाल में अतिथियों के बैठने, भोजन व आवागमन की व्यवस्था की गई है। 60 तरह के व्यंजन की व्यवस्था की गई है। पार्किंग के लिए भी कई स्थान निर्धारित किए गए हैं। शहर की ओर से आने वाले लोगों के लिए कलश बैंक्वेट हाल के सामने पार्किंग रहेगी, जबकि अतरौली की ओर से आने वाले वाहनों को ट्राइडेंट स्कूल, दीनदयाल उपाध्याय स्कूल सहित अन्य निर्धारित स्थलों पर खड़ा कराया जाएगा।

40 बीघा में पार्किंग वीवीआईपी पासधारकों के वाहनों की पार्किंग कार्यक्रम स्थल के अंदर होगी। करीब 40 बीघा में पार्किंग स्थल बनाया गया है। कार्यक्रम में प्रवेश और निकास के लिए पांच द्वार बनाए गए हैं। परिसर में वीवीआइपी, वीआइपी व सामान्य लोगों के लिए अलग व्यवस्था है।