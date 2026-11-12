'शाही मंगनी' के लिए सज रहा राजसी पंडाल, संदीप सिंह की सगाई में अलीगढ़ आएंगे CM योगी; देखें VIDEO

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह की मेघना चौधरी से सगाई का भव्य समारोह शनिवार को तालानगरी में होगा। रामघाट रोड स्थित संत फिदेलिस स्कूल के बराबर मैदान में होने वाले इस आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। समारोह में सगाई के साथ तिलक व रिंग सेरेमनी भी होगी। करीब डेढ़ लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है।

अतिथियों के ठहरने के लिए शहर के कई होटलों में कमरे बुक कराए गए हैं। आयोजन में एक हजार से अधिक वीवीआइपी व बड़ी संख्या में आमंत्रित लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आंनदीबेन पटेल, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री, सांसद व विधायक शामिल होंगे।

पंडाल को भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह व एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के परिवार में एक ही दिन दो मांगलिक आयोजन होने के चलते समारोह का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के भी पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के 30 से अधिक कैबिनेट मंत्रियों, 100 से ज्यादा विधायकों व केंद्रीय मंत्रियों समेत एक हजार से अधिक वीवीआइपी मेहमानों के आने का अनुमान है। गायक कैलाश खेर भी समारोह में शामिल हो सकते हैं।