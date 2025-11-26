फिरोजाबाद: 1.32 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं देंगे एग्जाम, परिषदीय स्कूलों में कल से अर्धवार्षिक परीक्षाएं

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। परिषदीय विद्यालयों में अर्द्ध वार्षिक परीक्षा की शुरुआत 28 नवंबर से हो रही है। परीक्षा में 1.32 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल होंगी। तीन दिसंबर तक होने वाली परीक्षा दो पारियों में होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ में लगी होने से परीक्षा पर असर पड़ सकता है।

कक्षा एक की परीक्षा मौखिक होगी, अभिभावकों को दिखाई जाएंगी कापियां पहली पारी की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से 11.30 बजे और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 12.30 से ढाई बजे तक होगी। कक्षा एक की परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा दो से आठ तक की परीक्षा लिखित एवं मौखिक होगी। दो और तीन की परीक्षा 50-50 और चार व पांच में 70-70 अंकों की होगी।

अधिकतर स्कूलों के शिक्षक कर रहे बीएलओ ड्यूटी, प्रभावित होगी परीक्षा कक्षा छह और आठ की लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। बहुविकल्पीय के 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न, लघु उत्तरीय के चार प्रश्न 20 और दीर्घ उत्तरीय के दो प्रश्न 10 अंक के होंगे। मौखिक परीक्षा की समय अवधि प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाएगी। मूल्यांकन होने के बाद कापियां छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को दिखाई जाएंगीं।