Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुजरात की कंपनी से दो करोड़ की लूट का पर्दाफाश, छह बदमाश गिरफ्तार; लूटी गई रकम से खरीदी बाइक और मोबाइल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:10 AM (IST)

    फिरोजाबाद पुलिस ने गुजरात की कंपनी के दो करोड़ की लूट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना समेत छह लुटेरों को गिरफ्तार कर 1.05 करोड़ कैश बरामद किया। 30 सितंबर को कानपुर से आगरा भेजे जा रहे कैश को बदमाशों ने लूटा था। सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के सहारे पुलिस बदमाशों तक पहुंची। बदमाशों से लूट के पैसों से खरीदे गए मोबाइल और बाइक भी बरामद हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस हिरासत मे पकड़े गए लुटेरे : जागरण

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। गुजरात की कंपनी द्वारा कानपुर से आगरा भेजे जा रहे दो करोड़ कैश की लूट का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने सरगना समेत छह लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.05 करोड़ कैश बरामद कर लिया। टोल प्लाजा के पास सीसीटीवी की रिकार्डिंग से मिले सुराग के सहारे पुलिस बदमाशों तक पहुंच गई। आपस में बांटे गए लूट के पैसों से खरीदे गए मोबाइल और बाइक भी बरामद कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो कारों से आए बदमाशों ने की थी लूट

    शनिवार रात एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि गुजरात की जीके कंपनी कैश ट्रांसजेक्शन का कार्य करती है। 30 सितंबर को कंपनी के कानपुर कार्यालय से कार से आगरा कार्यालय के लिए दो करोड़ कैश भेजा जा रहा था। सुबह पांच बजे मक्खनपुर में गांव घुनपई के पास हाईवे पर पीछे से दो कारों में आए लुटेरों ने कंपनी की कार में टक्कर मारी। इसके बाद कैश लूटकर कार चालक दीना जी को अगवा कर भाग निकले थे।

    लूटी गई रकम से खरीदी गई बाइक और मोबाइल बरामद

    एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान कठफोरी टोल पर दो संदिग्ध कारें सीसीटीवी फुटेज में दिखी। दोनों कारें इटावा के एक ढाबे पर भी दिखीं। जीके कंपनी की कार के पीछे लगीं कारों के नंबर ट्रेस करने के बाद टीम दिल्ली पहुंची। वहां पता चला कि दोनों कारें किराए पर ली गई थीं। इनमें से एक कार वापस आ गई, जबकि दूसरी वापस नहीं लौटी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के सरगना की पहचान अलीगढ़ के नरेश के रूप में हो चुकी थी। शनिवार सुबह टीम ने पायनियर पुल के पास से नरेश और उसके साथियों को पकड़ लिया।

    ये किए गए गिरफ्तार

    सरगना नरेश निवासी अलीगढ़, तुषार निवासी मुहल्ला शिवपुरी निवाड़ी रोड मोदीनगर गाजियाबाद, दुष्यंत निवासी ओम नगर थाना खैर जिला अलीगढ़, अक्षय निवासी गली नंबर डेरी फार्म गाजीपुर पूर्वी दिल्ली, आशीष उर्फ आशू निवासी बहादुरगढ़, हरियाणा और मोनू उर्फ मिलाप निवासी गढबढ जैतपुर आगरा है। सरगना नरेश पर दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद में डकैती, लूट के कुल सात मामले दर्ज हैं। मोनू पर एक, दुष्यंत पर हापुड़, चंदौली, अलीगढ़ जिले के कुल चार मामले दर्ज हैं। वहीं आशीष पर गौतमबुद्ध नगर में एक मामला दर्ज है। 