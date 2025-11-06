शादी में नेग को लेकर बवाल: दूल्हा-दुल्हन की फैमिली में चले लात-घूंसे, कुर्सियों से हमला; पुलिस ने कराए फेरे

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। स्टेशन रोड स्थित गेस्ट हाउस में बुधवार रात 11 बजे शादी समारोह के दौरान नेग को लेकर वर और कन्या पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। एक-दूसरे पर लात-घूंसों से कुर्सियों से हमला कर दिया।

विवाद गेस्ट से बाहर स्टेशन रोड पर आ गया। इसकी वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली। दोनों पक्षों से तीन आरोपितों को हिरासत में लिया। पुलिस के समझाने के बाद शादी सकुशल संपन्न हुई।

स्टेशन रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में बुधवार रात थी शादी, थाना दक्षिण पुलिस ने मामला कराया इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि एक मुस्लिम परिवार का शादी समारोह स्टेशन रोड स्थित गेस्ट हाउस में चल रहा था। दिल्ली से बारात आई थी। एक रस्म के दौरान नेग को लेकर कन्या और वर पक्ष में कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ा तो मारपीट शुरू हो गई। एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेंकने लगे। इसकी वजह से शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। सूचना पर इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह मौके पर पहुंचे। हंगामा कर रहे तीन आरोपितों को हिरासत में लिया है।

किसी तरह दोनों पक्षों को समझाबुझाकर शांत कराया। इसके बाद शादी सकुशल संपन्न हुई। किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से शादी संपन्न हुई। प्रसारित वीडियो लोगों में चर्चा का बिषय बना हुआ है।