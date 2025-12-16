Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Silver Gold Price Hike: सोना-चांदी के दामों में आया उछाल, सुहाग नगरी के बाजार में छाई मंदी

    By Dinesh Chandra Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:06 AM (IST)

    फिरोजाबाद में सोना और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे सर्राफा बाजार में सुस्ती छाई हुई है। सोने का भाव 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब और ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सोने-चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रहीं हैं। 10 ग्राम सोना डेढ़ लाख के करीब पहुंच रहा है। जबकि एक किलो चांदी दो लाख रुपये के करीब पहुंच गई है। इससे सर्राफा बाजार में सन्नाटा पसर गया है। ग्राहक सिर्फ पूराने आभूषण बेचने ही पहुंच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाव पूछकर ही लौट जाते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक माह में चांदी पर 40 हजार, सोने पर हुई 12 हजार की वृद्धि


    एक नवंबर से सोना और चांदी के भाव में लगातार उछाल आ रही है। नवंबर की शुरुआत में जहां सोना 1.22 लाख प्रति दस ग्राम था। वही अब 1.33 लाख प्रति दस ग्राम बिक रहा है। इसी प्रकार चांदी भी 1.59 लाख प्रति किलो से बढ़कर 1.99 प्रति किलो पर पहुंच गई है। आभूषणों के दाम बढ़ने से ग्राहक अब खरीदारी करने से कतरा रहे हैं। जिससे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आभूषणों की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण बाजार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इससे दुकानदार खाली बैठे हैं और उनकी आमदनी पर गहरा असर पड़ा है।

    पुराना सामान बेचने या फिर भाव पूछने को ही पहुंच रहे ग्राहक

    सोने-चांदी की कीमत में लगातार वृद्धि से कारोबार प्रभावित हुआ है। बढ़ते रेट के कारण धंधा काफी मंदा हो गया है। कुछ लोग सोने और चांदी में मामूली रुप से निवेश कर रहे हैं। -राजकुमार वर्मा, अध्यक्ष स्वर्णकार संघ


    पिछले एक माह से लगातार हो रही सोना और चांदी के दामों में वृद्धि से बाजार से ग्राहक ओंझल हो गए हैं। कुछ लोग दुकान पर आते भी हैं। वह सिर्फ भाव पूछकर ही वापस चले जाते हैं। - सोनू वर्मा, स्वर्णकार गंज मुहल्ला



    ऐसे हुई दामों में वृद्धि

    दिनांक...................सोना प्रति दस ग्राम...............चांदी प्रति किलो
    एक नवंबर..................1.22 लाख, 750...............1.59 लाख, 800
    14 नवंबर...................1.29 लाख, 180................1.67 लाख, 450
    27 नवंबर...................1.30 लाख, 100.................1.63 लाख, 100
    दो दिसंबर....................1.33 लाख, 200................1.77 लाख, 200
    11 दिसंबर...................1.32 लाख, 400.................1.92 लाख, 100
    13 दिसंबर...................1.33 लाख, 600..................1.99 लाख, 500