Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधार कार्ड बनाने का टेंडर दिलाने के नाम पर 50 लाख की ठगी, फिरोजाबाद में पांच पर मुकदमा दर्ज

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:03 AM (IST)

    फिरोजाबाद में आधार कार्ड बनाने का ठेका दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपये की ठगी हुई है। आरोपितों ने कार्यालय खोलकर टेंडर का झांसा दिया। कोर्ट के आदेश पर प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले में आधार कार्ड बनाने का ठेका दिलाने के नाम पर 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने रसूलपुर के आसफाबाद चौराहे पर कार्यालय खोलकर टेंडर देने का झांसा दिया था।

    कोर्ट के आदेश पर पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। अब तक 10 पीड़ित सामने आए हैं, जिनसे पांच-पांच लाख रुपये वसूले गए हैं।

    एका में मुहब्बतपुर निवासी योगेश कुमार ने दिग्विजय सिंह, उत्कर्ष सिंह निवासी कुकुराभरी वर्मा जिला आंबेडकर नगर, विनोद कुमार निवासी आंबेडकर नगर, अनुपम अग्रहरि निवासी अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    उनका आरोप है कि वह फिरोजाबाद से शिकोहाबाद जा रहे थे। आसफाबाद पेट्रोल पंप के सामने अप्रैल 2023 में एक कार्यालय बाहर आधार कार्ड बनाने के लिए टेंडर/ठेका प्राप्त करने के लिए आवेदन करें लिखा था।

    यह देखकर वह कार्यालय में पहुंच गए। वहां बैठे उत्कर्ष सिंह, विनोद कुमार, अनुपम अग्रहरि ने बताया कि वे कर्मचारी हैं। हेड दिग्विजय सिंह हैं। आरोपितों ने बताया कि फिरोजाबाद जिले का टेंडर उठ रहा है।

    टेंडर प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में पांच लाख रुपये जमा करने होंगे। इस पर योगेश ने तीन लाख रुपये आनलाइन और दो लाख रुपये नगद दे दिए। आरोपितों ने बताया था कि अक्टूबर में टेंडर के दस्तावेज व मशीनें ले जाना।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक अक्टूबर को योगेश पहुंचे तो कार्यालय खाली पड़ा था। उन्होंने आरोपितों को फोन किया तो वे पहले रकम वापस करने आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे। बाद में बात करना बंद कर दिया। इसके बाद मामले की पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

    इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपितों ने कितने लोगों से और कितने की ठगी की है। यह जांच के बाद स्पष्ट होगा।

    इनसे भी हुई ठगी

    तहरीर में पीड़ित ने बताया कि उसके साथ सतेंद्र कुमार निवासी शिकोहाबाद, अंकित, आदित्य निवासी दतावली थाना मटसेना, भानु प्रताप सिंह निवासी जसराना, रसीद निवासी हिम्मतनगर रामगढ़, ब्रजेश कुमार निवासी थाना मक्खनपुर के साथ भी ठगी हुई है।

    इसके अलावा संजीव कुमार निवासी आसफाबाद थाना रसूलपुर, जोगेंद्र कुमार निवासी भीम नगर, थाना दक्षिण, शिवम शिवहरे निवासी लदपुर थाना जसराना से भी इसी तरह पांच-पांच लाख रुपये की ठगी की गई है।