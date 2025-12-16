Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाल बाल बचे BJP जिला पंचायत सदस्य, घने कोहरे में नीले गाय से टकराकर Fortuner के उड़े परखच्चे

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में घने कोहरे के कारण एक भाजपा जिला पंचायत सदस्य की Fortuner कार नीले गाय से टकरा गई। दुर्घटना में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस् ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरे में नील गाय से टकराकर क्षतिग्रस्त फॉरच्यूनर।

    संस, जागरण.जसराना (फिरोजाबाद)। एटा जा रहे जिला पंचायत सदस्य की फाॅरच्यूनर कार सोमवार रात 10 बजे नीलगाय से टकरा गई। हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। शुक्र रहा कि नील गाय टकराने के बाद एयरबैग खुल गया। जिसके चलते कार में सवार छह लोग बाल-बाल बच गए। लेकिन फॉरच्यूनर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया। जसराना में नगला पीपल निवासी इंजीनियर राजीव राजपूत वार्ड संख्या छह से जिला पंचायत सदस्य हैं। वह रात नौ बजे अपने परिवार चार लोगों के साथ एटा स्थित घर जा रहे थे। एटा-शिकोहाबाद मार्ग पर खड़ीत पुल के पास अचानक कार के सामने नील गाय आ गई।

    घना कोहरा होने के कारण चालक को कुछ दिखाई नहीं दिया। कार नील गाय से टकरा गई। टकराने के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई। जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि टक्कर के बाद कार का एयरबैग खुल गया। इसकी वजह से दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई।

    एयरबैग न होता तो सभी गंभीर चोट आती। सूचना पर इंस्पेक्टर राजेश पांडेय पहुंचे। क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया।