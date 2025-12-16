बाल बाल बचे BJP जिला पंचायत सदस्य, घने कोहरे में नीले गाय से टकराकर Fortuner के उड़े परखच्चे

संस, जागरण.जसराना (फिरोजाबाद)। एटा जा रहे जिला पंचायत सदस्य की फाॅरच्यूनर कार सोमवार रात 10 बजे नीलगाय से टकरा गई। हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। शुक्र रहा कि नील गाय टकराने के बाद एयरबैग खुल गया। जिसके चलते कार में सवार छह लोग बाल-बाल बच गए। लेकिन फॉरच्यूनर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया। जसराना में नगला पीपल निवासी इंजीनियर राजीव राजपूत वार्ड संख्या छह से जिला पंचायत सदस्य हैं। वह रात नौ बजे अपने परिवार चार लोगों के साथ एटा स्थित घर जा रहे थे। एटा-शिकोहाबाद मार्ग पर खड़ीत पुल के पास अचानक कार के सामने नील गाय आ गई।

घना कोहरा होने के कारण चालक को कुछ दिखाई नहीं दिया। कार नील गाय से टकरा गई। टकराने के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई। जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि टक्कर के बाद कार का एयरबैग खुल गया। इसकी वजह से दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई।