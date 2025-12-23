कोहरे में रेल यातायात प्रभावित: तेजस एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें लेट, 3 गाड़ियां रद

संवाद सहयोगी, जागरण. टूंडला। कोहरे के चलते रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। सोमवार को तेजस सहित कई ट्रेनें 10 घंटे तक देरी से चलीं। वहीं रेलवे ने तीन ट्रेनों को रद कर दिया।

कोहरे के कारण ये गाड़ियां प्रभावित



पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सोमवार को निर्धारित समय से काफी देरी से चल रहीं अप की नार्थईस्ट एक्सप्रेस, डाउन की सूबेदारगंज सुपरफास्ट और महानंदा एक्सप्रेस को रद कर दिया। वहीं कोहरे के चलते अप की पूर्वा और अवध छह-छह घंटे, मरूधर एक्सप्रेस साढ़े चार, मगध साढ़े छह, तेजस 10 घंटे, गोमती पांच घंटे देर से पहुंची।