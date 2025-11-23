7.50 करोड़ रुपये से होगा पांच मंदिरों का जीर्णाेद्धार, कांच नगरी के पर्यटन विकास के लिए सीएम ने खाेला खजाना

संवाद सहयोगी, जागरण, सिरसागंज। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा जिले के पांच मंदिरों का कायाकल्प मुख्यमंत्री पर्यटन योजना के तहत कराया जाएगा। कुछ दिन पूर्व कार्यों के लिए बजट मांगा गया था। जिसे विभाग ने स्वीकृति दे दी है। मंदिरों के विकास पर 7.50 करोड़ की धनराशि खर्च होगी।

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना से मांगा गया था बजट पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बताया कि हनुमान मंदिर नगला हरी सिंह का 1.97 करोड़, सिद्ध काली माता मंदिर गांव कनवार रैमजा का 1.93 करोड़, पसीने वाले हनुमान मंदिर का एक करोड़, स्वामी गुदरिया वाले महाराज आश्रम रजौरा का 1.47 करोड़, गोगा जी काली मंदिर पिपरौली जलेसर रोड का 1.12 करोड़ की धनराशि से विकास कराया जाएगा।