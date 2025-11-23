7.50 करोड़ रुपये से होगा पांच मंदिरों का जीर्णाेद्धार, कांच नगरी के पर्यटन विकास के लिए सीएम ने खाेला खजाना
पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मुख्यमंत्री पर्यटन योजना के तहत फिरोजाबाद के पांच मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगा, जिसके लिए 7.50 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि हनुमान मंदिर नगला हरी सिंह, सिद्ध काली माता मंदिर, पसीने वाले हनुमान मंदिर, स्वामी गुदरिया वाले महाराज आश्रम और गोगा जी काली मंदिर का विकास किया जाएगा। फिरोजाबाद को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास है।
संवाद सहयोगी, जागरण, सिरसागंज। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा जिले के पांच मंदिरों का कायाकल्प मुख्यमंत्री पर्यटन योजना के तहत कराया जाएगा। कुछ दिन पूर्व कार्यों के लिए बजट मांगा गया था। जिसे विभाग ने स्वीकृति दे दी है। मंदिरों के विकास पर 7.50 करोड़ की धनराशि खर्च होगी।
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना से मांगा गया था बजट
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बताया कि हनुमान मंदिर नगला हरी सिंह का 1.97 करोड़, सिद्ध काली माता मंदिर गांव कनवार रैमजा का 1.93 करोड़, पसीने वाले हनुमान मंदिर का एक करोड़, स्वामी गुदरिया वाले महाराज आश्रम रजौरा का 1.47 करोड़, गोगा जी काली मंदिर पिपरौली जलेसर रोड का 1.12 करोड़ की धनराशि से विकास कराया जाएगा।
एक ही किस्त में जारी हुई पूरी धनराशि, जल्द होगा शुभारंभ
कांच नगरी के पर्यटन विकास के लिए मुख्यमंत्री ने खजाना खोल दिया है। यहां से जो प्रस्ताव पर्यटन और संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्हें प्राथमिकता पर मुख्यमंत्री से स्वीकृत से कराया जा रहा है। फिरोजाबाद पर्यटन के मामले में अग्रणी रहे इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।
