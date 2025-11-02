फिरोजाबाद में विवाहिता की मौत, मायके वालों ने लगाया दूध में जहर देकर मारने का आरोप

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। लंबे समय से बीमार विवाहिता की शनिवार रात मृत्यु हो गई। उसके मायके वालों ने ससुरालीजन पर दूध में जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम घर पर सुबह दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अरांव के गांव शादीपुर निवासी सियाराम ने अपनी 35 वर्षीय पुत्री शालिनी की शादी आठ वर्ष पहले गांव बामई निवासी विकास कुमार के साथ की थी। शालिनी के भाई विष्णुकांत ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन से पति और अन्य ससुरालीजन आए दिन मारपीट व प्रताड़ित करते थे।

रात में दूध में जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। विकास शराब पीने का आदी है, शालिनी उसका विरोध करती थी। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में विवाद होता था। शुक्रवार रात भी कहासुनी हुई थी। वह एक बेटी की मां थी। रविवार सुबह दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई।