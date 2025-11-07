फिरोजाबाद में पकड़ा गया ट्रेनों में यात्रियों का मोबाइल-आभूषण लूटने वाला गिरोह, मां-बेटे समेत चार गिरफ्तार
फिरोजाबाद में जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रेनों में यात्रियों से मोबाइल और आभूषण छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ है। ये गिरोह त्योहारों और शादियों के समय भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में चोरी करता था। आरोपियों में मां-बेटे भी शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रियों के आभूषण और मोबाइल छिनैती वाले गिरोह को पकड़ा गया है। जीआरपी और आरपीएफ ने गुरुवार को घेरेबंदी करके महिला समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से आठ मोबाइल फोन, मंगलसूत्र, बिछुआ, चाकू बरामद हुआ है।
सीओ जीआरपी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों में संदीप कुमार निवासी ग्राम सराय अगस्त थाना नया गांव जनपद एटा, सुरेश पाल निवासी पुरुषोतम नगर करबला थाना दक्षिण, मोनू सैनी और उमा उर्फ कल्लो उर्फ अनीता निवासी मुहल्ला किदवई नगर मिठ्ईया गली थाना कमालगंज जनपद फर्रूखाबाद शामिल हैं। पकड़े गए आरोपित संगठित गिरोह बनाकर काम करते हैं।
ये शिकोहाबाद, फर्रूखाबाद से टूंडला स्टेशन के बीच प्लेटफार्म व आने जाने वाली भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल, बैग, चेन, मंगलसूत्र, कुंडल आदि छीनकर भाग जाते हैं। थानाध्यक्ष राहुल देव ने बताया कि पकड़े गए आरोपित इतने शातिर हैं कि पैसेंजर और मेमू ट्रेन में त्योहार और शादी विवाह के समय जब भीड़ अधिक होती है तो वारदात के लिए निकलते हैं।
ये हर दिन ट्रेन और प्लेटफार्म बदलकर घटना करते हैं। चारो में मिलकर एक घटना करते हैं। छिनैती के बाद ये सामान अपने अपने दूसरे साथी को पकड़ा देते हैं। ताकि पकड़े जाने पर माल बरामद न होने पर छूट जाएं। पकड़े गए आरोपित संदीप पर फर्रुखाबाद, एटा और कानपुर जीआरपी थाने में चोरी, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में छह मामले दर्ज हैं।
गिरोह में मां-बेटे भी शामिल
थानाध्यक्ष राहुल देव ने बताया कि गिरोह में मां-बेटे भी शामिल है। पकड़े गए आरोपितों मोनू और उमा उर्फ कल्लो उर्फ अनीता मां-बेटे हैं। वे दोनों शहर में न्यू पुरुषोत्तम नगर करबला थाना दक्षिण में किराए पर रहते हैं। कल्लो बेहद शातिर है।
