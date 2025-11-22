फिरोजाबाद स्टेशन पर नया ओवरब्रिज 12 मीटर चौड़ा बनेगा, अंबे नगर में 35.87 लाख से होंगे विकास कार्य

फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा और 138 मीटर लंबा एक नया ओवरब्रिज बन रहा है, जो तीन महीने में पूरा होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि वे स्वचालित सीढ़ियों, रैंप और लिफ्ट का उपयोग करके किसी भी प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। स्टेशन अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि फिनिशिंग का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को लाभ होगा।