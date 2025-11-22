Language
    फिरोजाबाद स्टेशन पर नया ओवरब्रिज 12 मीटर चौड़ा बनेगा, अंबे नगर में 35.87 लाख से होंगे विकास कार्य

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:08 PM (IST)

    फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा और 138 मीटर लंबा एक नया ओवरब्रिज बन रहा है, जो तीन महीने में पूरा होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि वे स्वचालित सीढ़ियों, रैंप और लिफ्ट का उपयोग करके किसी भी प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। स्टेशन अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि फिनिशिंग का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को लाभ होगा।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। 12 मीटर चौड़ा और 138 मीटर लंबा यह ओवरब्रिज तीन महीने में पूरा होने की संभावना है। वर्तमान में, यात्री पूर्वी ओर से स्वचालित सीढ़ियों, रैंप और लिफ्ट का उपयोग करके केवल प्लेटफार्म नंबर तीन तक ही पहुंच सकते हैं।

    अन्य प्लेटफार्मों तक पहुंचने के लिए उन्हें सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। ओवरब्रिज के चालू होने के बाद, यात्री किसी भी प्लेटफार्म तक आसानी से पहुंच सकेंगे

    । स्टेशन अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि ढांचा लगभग तैयार है और फिनिशिंग का कार्य भी तीन महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे रेल यात्रियों और लाइनपार क्षेत्र के निवासियों को लाभ होगा।