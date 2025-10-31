यूपी के इस जिले में हर घर में 24 घंटे निर्बाध दौड़ेगी बिजली, 50 करोड़ की कार्य योजना तैयार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठान से लेकर औद्योगिक इकाइयों में निर्बाध बिजली दौड़ेगी। इसके लिए विद्युत विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए 50 करोड़ की कार्य योजना तैयार कर ली है। कार्यदायी संस्था नामित होने के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इससे उम्मीद है कि अगले वर्ष से उपभोक्ता को अधिक बेहतर बिजली मिल सकेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश सरकार जनता को 24 घंटे बिजली देने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। पिछले डेढ़ वर्ष से पूरे शहर में वर्षों पुराने जर्जर खंभे और एलटी लाइन बदलने का कार्य कराया जा रहा है। इसमें एलटी लाइन के स्थान पर मोटी आर्मर्ड केबल बिछाई गई, जिससे बिजली चोरी बंद हो सके।

यह कार्य पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति में काफी सुधार भी देखने को मिला है। शासन की प्राथमिकता पर विद्युत विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजनेस प्लान तैयार किया है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नौ विद्युत सबस्टेशनों की क्षमता वृद्धि का कार्य कराया जा रहा है। शहर में चार ककरऊ कोठी, न्यू रामनगर, रसूलपुर और आसफाबाद की क्षमतावृद्धि का कार्य पूरा हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में पांच विद्युत सबस्टेशनों की क्षमता वृद्धि का कार्य चल रहा है।

दावा किया जा रहा है कि सभी सबस्टेशनों पर कार्य पूरा होने के बाद ओवरलोडिंग की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी। 33 केवी की दो और 11 केवी 14 नई लाइनें तैयार कराई जाएंगी। वहीं 33 केवी की 26 और 11 केवी पुरानी लाइनों की मरम्मत कराई जाएगी। इसके अलावा बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए अन्य कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं।