    UP Police Transfer: एसएसपी सौरभ दीक्षित ने थाना प्रभारियों के किए ट्रांसफर, SOG प्रभारी को पचोखरा थाने की कमान

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:17 PM (IST)

    फिरोजाबाद में एसएसपी ने कई थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है जिसमें एसओजी प्रभारी को पचोखरा का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। बसई मुहम्मदपुर के थानाध्यक्ष को मटसेना का चार्ज दिया गया है जबकि पचोखरा की थानाध्यक्ष को नगला सिंघी थाने की कमान सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त सीओ सिटी और सीओ शिकोहाबाद के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है।

    फिरोजाबाद के एसएसपी हैं सौरभ दीक्षित। जागरण

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एसएसपी ने सोमवार रात कई थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। एसओजी प्रभारी को पचोखरा का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

    एसएसपी सौरभ दीक्षित ने थानाध्यक्ष बसई मुहम्मदपुर विमलेश त्रिपाठी को मटसेना का चार्ज दिया है। वहीं थानाध्यक्ष पचोखरा रही पारूल मिश्र को अब नगला सिंघी थाने की कमान सौंपी गई है। निरीक्षक कृष्ण स्वरूप पाल को नगला सिंघी से बसई मुहम्मदपुर, एसओजी प्रभारी रहे अमित तोमर को थानाध्यक्ष पचोखरा की जिम्मेदारी दी गई है।

    एसओजी प्रभारी को मिली पचोखरा थाने की कमान

    निरीक्षक प्रेम शंकर पांडेय प्रभारी क्राइम कंट्रोल यूनिट से एसओजी प्रभारी बनाए गए हैं। एसआइ भगत सिंह को खैरगढ़ से लाइन, मनमोहन शर्मा का पुलिस लाइन स्थानांतरण निरस्त किया गया है। वह चौकी प्रभारी सब्जी मंडी, शिकोहाबाद बने रहेंगे।

    एसआइ रामवीर सिंह को वाचक एसपी ग्रामीण, सुमित सिंह को जसराना से लाइन, प्रीति राय थाना दक्षिण से प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र, रजनी वर्मा प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र से न्यायालय सुरक्षा, चौकी प्रभारी कैला देवी, थाना उत्तर मोहित कुमार को लाइन, प्रवीण कुमार को रामगढ़ से थाना जसराना भेजा गया है।  

    सीओ सिटी बने प्रवीण तिवारी

    एसएसपी ने दो क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। वहीं सीओ सदर को अपराधा शाखा का भी प्रभार दिया गया है। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने सोमवार को सीओ शिकोहाबाद प्रवीण कुमारी तिवारी को सीओ सिटी की जिम्मेदारी दी है। वहीं अब तक सीओ सिटी रहे अरुण चौरसिया को उनकी जगह सीओ शिकोहाबाद बनाया गया है। सीओ सदर चंचल त्यागी को महिला अपराध के साथ अपराध शाखा का भी कार्यभार सौंपा गया है।