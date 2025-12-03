लुटेरों से फिरोजाबाद पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली; दूसरा चकमा देकर भागा
फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में लुटेरे को गिरफ्तार किया, जिनके पैर में गोली लगी। ये बदमाश ऑटो चालक से मोबाइल लूटने के मामले में वांछित थे। पुलिस ने उनक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। ऑटो चालक से मोबाइल लूट में वांछित दो लुटेरों को पुलिस ने मंगलवार रात एक बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से दोनों घायल हैं। वहीं उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, लूटा गया मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है।
बिल्टीगढ़ चौराहे पर 12 अक्टूबर को ऑटो चालक से छीना था मोबाइल
एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि 12 अक्टूबर को निशांत निवासी सहजलपुर, शिकोहाबाद ऑटो में बैठकर मोबाइल पर क्रिकेट मैच देखते हुए जा रहा था। बिल्टीगढ़ चौराहे के पास एक बाइक से आए तीन बदमाश उसका मोबाइल झपट्टा मारकर लूट ले गए थे। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही थी। तभी मंगलवार रात एक बजे सूचना मिली कि बाइक सवार तीन लुटेरे किसी वारदात की फिराक में पायनियर पुल के पास से गुजरने वाले हैं।
पायनियर पुल के पास मंगलवार रात घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग
थानाध्यक्ष चमन शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस की घेरेबंदी देखकर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस की फायरिंग में अल्ताफ और हसनैन निवासीगण हबीबगंज मुहल्ला मक्का कालोनी, रामगढ़ के पैर में गोली लगी और लहूलुहान होकर गिर पड़े। वहीं उनका एक साथी साहिल निवासी आकाशवाणी रोड, रामगढ़ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। घायलों को उपचार के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अल्ताफ लूट, आर्म्स एक्ट और चोरी के पांच मुकदमे दर्ज हैं। वहीं हसनैन पर चोरी का एक मामला दर्ज है।
