लुटेरों से फिरोजाबाद पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली; दूसरा चकमा देकर भागा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। ऑटो चालक से मोबाइल लूट में वांछित दो लुटेरों को पुलिस ने मंगलवार रात एक बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से दोनों घायल हैं। वहीं उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, लूटा गया मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है।

बिल्टीगढ़ चौराहे पर 12 अक्टूबर को ऑटो चालक से छीना था मोबाइल एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि 12 अक्टूबर को निशांत निवासी सहजलपुर, शिकोहाबाद ऑटो में बैठकर मोबाइल पर क्रिकेट मैच देखते हुए जा रहा था। बिल्टीगढ़ चौराहे के पास एक बाइक से आए तीन बदमाश उसका मोबाइल झपट्टा मारकर लूट ले गए थे। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही थी। तभी मंगलवार रात एक बजे सूचना मिली कि बाइक सवार तीन लुटेरे किसी वारदात की फिराक में पायनियर पुल के पास से गुजरने वाले हैं।