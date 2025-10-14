कस्टडी के भागने पर अब दोनों पैरों में लगीं गोलियां! 7 घंटे में दो बार एक आरोपित से पुलिस की मुठभेड़
फिरोजाबाद में पुलिस हिरासत से एक दुष्कर्म का आरोपी हथकड़ी समेत फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके दोनों पैरों में गोलियां लगीं। लापरवाही बरतने के आरोप में दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी पर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवादददाता, फिरोजाबाद। आठ दिन बाद फिर वही हुआ। पुलिस की गोली लगने से घायल आरोपित अभिरक्षा से हथकड़ी समेत भाग निकला। सात घंटे बाद फिर मुठभेड़ हुई। उसके दोनों पैरों में गोली लगी हैं। दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित और पुलिस के बीच रविवार रात नौ बजे से सोमवार दोपहर दो बजे तक दो बार मुठभेड़ हुई। दोनों बार उसने पुलिस पर गोलियां दागीं। उसके दोनों पैरों में तीन गोलियां लगी हैं।
रविवार रात मुठभेड़ में एक पैर में लगी थी गोली, सुबह मेडिकल कालेज के वार्ड से हुआ फरार
इस बार लापरवाही के आरोप में दारोगा व दो सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों को निलंबित कर दिया है। इससे पहले पांच अक्टूबर को लुटेरा नरेश पंडित मक्खनपुर पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुआ था। सात घंटे बाद मुठभेड़ में वह मारा गया था। ये घटनाएं बताती हैं कि बदमाश बेखौफ हैं और लगातार पुलिस पर गोलियां बरसा रहे हैं। रविवार रात नौ बजे रसूलपुर पुलिस ने बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित संतोष निवासी ओम नगर कॉलोनी लाइनपार को फतेहाबाद रोड पर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।
सात घंटे बाद फिर हुई मुठभेड़ लापरवाही पर दारोगा समेत तीन निलंबित, मुकदमा भी दर्ज
बताया गया कि संतोष ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल संतोष को मेडिकल कालेज अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया था। दारोगा धनपाल सिंह, हेड कांस्टेबल कमल सिंह और सिपाही विशाल बाबू उसकी सुरक्षा में तैनात थे। सोमवार सुबह पांच बजे पता चला कि संतोष हथकड़ी समेत फरार हो गया है। इसकी सूचना इंस्पेक्टर रसूलपुर को फोन पर देने के बाद पुलिसकर्मी मोबाइल बंद कर गायब हो गए।
एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि दोपहर दो बजे नारखी क्षेत्र में दाऊ दयाल डिग्री कालेज के पीछे जंगल में संतोष की रसूलपुर व नारखी पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही संतोष ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में संतोष के दोनों पैरों में एक-एक गोली लगी है। आरोपित पर हत्या, गैंग्स्टर, गुंडा और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। लापरवाही पर तीनों पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया है।
