Firozabad News: ऑनलाइन निवेश के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी, 2 लोगों पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। ऑनलाइन निवेश के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी एवं आर्थिक शोषण करने के मामले में पीड़ित ने रसूलपुर थाने में प्राथमिकी लिखवाई है। मामले की शिकायत ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर भी की गई है।

मुहल्ला शेख लतीफ निवासी तनवीर अहमद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि कुछ दिन पहले उन्हें अज्ञात नंबर से उनके वाट्सएप नंबर पर एक लिंक भेजा गया था। इसके माध्यम से वाट्सअप ग्रुप में जोड़ लिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस ग्रुप में खरीद-फरोख्त और मुनाफे के नकली प्रमाण दिखाकर निवेश के लिए प्रेरित किया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक दूसरे ग्रुप और फिर कस्टमर केयर के नाम से तीसरे ग्रुप में शामिल किया गया। ठगों ने मोबाइल एप के माध्यम से उनका आधार कार्ड स्कैन करवा कर फर्जी रजिस्ट्रेशन कर लिया। इसके बाद उन्हें अलग-अलग बैंक खातों में कई बार पैसे जमा कराने के लिए कहा। उन्होंने रकम जमा की। शुरू में उन्हें फर्जी तरीके से लाभ में दिखाया गया।

इसके बाद उनसे नकली आईपीओ सब्सक्राइब करने को कहा। सब्सक्राइब करते ही उन्हें 52 लाख रुपये की फर्जी आवंटन दिखाया गया, जिसका भुगतान करना उनके लिए असंभव था। उन्होंने असमर्थता जताई तो ठगों ने कहा कि पूरा आईपीओ खरीदना अनिवार्य है, इसे न रद्द किया जा सकता है और न किसी अन्य को ट्रांसफर किया जा सकता है।