फिरोजाबाद में पुलिस पर पथराव, बंद मकान का ताला खुलवाने गई टीम पर फेंके ईंट-पत्थर

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मकान का ताला खुलवाने गई पुलिस टीम पर पथराव: लाइनपार क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर इलाके में शनिवार देर शाम न्यायालय के आदेश पर बंद मकान का ताला खुलवाने गई पुलिस टीम पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। मामले में अभी प्राथमिकी नहीं लिखी गई है।

दो पक्ष के बीच चल रहा था विवाद, अदालत ने दिए थे कब्जा दिलाने के आदेश रामनगर क्षेत्र में सुखलाल राठौर और एक अन्य पक्ष के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा था मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। एसओ लाइनपार रमित कुमार आर्य ने बताया कि न्यायालय ने पिछले दिनों सुखलाल राठौर पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुलिस को मकान का ताला खुलवा कर कब्जा दिलाने के आदेश दिए थे।