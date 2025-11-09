Language
    फिरोजाबाद में पुलिस पर पथराव, बंद मकान का ताला खुलवाने गई टीम पर फेंके ईंट-पत्थर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:45 PM (IST)

    फिरोजाबाद के रामनगर इलाके में न्यायालय के आदेश पर एक बंद मकान का ताला खुलवाने गई पुलिस टीम पर दूसरे पक्ष ने पथराव कर दिया। मकान सुखलाल राठौर और दूसरे पक्ष के बीच विवादित था। न्यायालय ने सुखलाल राठौर के पक्ष में फैसला सुनाया था। पुलिस ने ताला खुलवा दिया है और शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मकान का ताला खुलवाने गई पुलिस टीम पर पथराव: लाइनपार क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर इलाके में शनिवार देर शाम न्यायालय के आदेश पर बंद मकान का ताला खुलवाने गई पुलिस टीम पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। मामले में अभी प्राथमिकी नहीं लिखी गई है।

    दो पक्ष के बीच चल रहा था विवाद, अदालत ने दिए थे कब्जा दिलाने के आदेश

     

    रामनगर क्षेत्र में सुखलाल राठौर और एक अन्य पक्ष के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा था मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। एसओ लाइनपार रमित कुमार आर्य ने बताया कि न्यायालय ने पिछले दिनों सुखलाल राठौर पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुलिस को मकान का ताला खुलवा कर कब्जा दिलाने के आदेश दिए थे।

    पुलिस देर शाम सात बजे ताला खुलवाने गई थी इस बीच दूसरे पक्ष की महिलाएं और अन्य लोग छत पर चढ़कर पथराव करने लगे। पुलिस ने समझा−बुझा कर ताला खुलवा दिया वहीं कुछ लोगों की मानें तो पथराव के दौरान पुलिस को भागना पड़ा। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। एसओ ने बताया कि शिकायती पत्र मिलने पर प्राथमिकी लिखी जाएगी।