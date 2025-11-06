Firozabad News: 10 महीने के बच्ची के गले से निकली बकरे की हड्डी, पहले निमोनिया समझ रहे थे घर वाले
फिरोजाबाद में एक 10 महीने की बच्ची की सांस नली में बकरे की हड्डी फंस गई। सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे निजी ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां सर्जरी करके हड्डी निकाली गई। पहले निमोनिया समझकर इलाज किया जा रहा था। डॉक्टरों ने बच्चों को अकेला न छोड़ने और छोटी वस्तुएं दूर रखने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। 10 माह की बच्ची की सांस नली में बकरे की हड्डी फंस गई। स्वजन सांस लेने में परेशानी और तेज बुखार पर चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक लक्षण के आधार पर निमोनिया का उपचार करते रहे, लेकिन आराम न होने पर निजी ट्रामा सेंटर लेकर आए। वहां सर्जरी के बाद एक सेंटीमीटर लंबी हड्डी को निकाला गया। अब बच्ची स्वस्थ है।
स्वजन करा रहे थे निमोनिया का उपचार, निजी ट्रामा सेंटर में सर्जरी से निकाली गई
कश्मीरी गेट निवासी आमिर खान की 10 माह की बेटी हुमैरा को चार दिन से बुखार और सांस लेने में समस्या थी। इस वह निजी डाक्टर के पास ले गए। आराम न मिलने पर मंगलवार को स्वजन उसे लेकर सेवार्थ संस्थान के ट्रामा सेंटर पहुंचे। बाल रोग विभाग में दवा के बाद भी आराम न होने पर नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉ. भानु प्रताप सिंह को दिखाया गया। उन्होंने बच्ची का सीटी स्कैन कराया तो सांस नली में हड्डी का टुकड़ा फंसे होने की बात सामने आई।
इस पर चिकित्सकों ने रात में ही दूरबीन विधि से सर्जरी कर उसे बाहर निकाला। इसके बाद स्वजन ने राहत की सांस ली। अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्ची ने हड्डी का टुकड़ा जमीन से उठाकर निगल लिया था।
इन बातों का रखे ध्यान:
छाेटे बच्चे को अकेले में न छोड़ें।
बच्चों के आसपास कोई छोटी वस्तु न रहने दें।
अगर बच्चे कुछ निगल ले तो तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं
