SIR in UP: फिरोजाबाद में 45 हजार अब भी लापता, घर-घर भटक रहे बीएलओ
फिरोजाबाद में, मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में 45 हजार से अधिक मतदाता लापता हैं, जिससे बीएलओ को परेशानी हो रही है। टूंडला विधानसभा क्षेत्र में बीए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की है। टूंडला विधानसभा क्षेत्र में अभी भी 45 हजार से अधिक मतदाता ऐसे हैं, जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है।
बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) द्वारा एसआइआर में घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरे जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआइआर का कार्य पूर्ण करने की तिथि दूसरी बार बढ़ाई है, ताकि वे मतदाता जो बाहर नौकरी कर रहे हैं या जिनके वोट किसी अन्य स्थान पर हैं, वे गणना प्रपत्र भर सकें। हालांकि, बीएलओ को भटकना पड़ रहा है।
रेलवे कालोनी में हजारों मतदाता पूर्व में निवास करते थे, लेकिन जर्जर आवासों के ध्वस्तीकरण के बाद वे वहां से चले गए हैं। इसी प्रकार, लाइनपार क्षेत्र में रहने वाले रेलकर्मी भी तबादला होने के बाद अन्य स्थानों पर जा चुके हैं। ऐसे लोगों की जानकारी आस-पास रहने वाले लोग भी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे बीएलओ को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
विधानसभा क्षेत्र के 3.82 लाख मतदाताओं में से अब तक 3.25 लाख के प्रपत्र भरकर जमा हो चुके हैं। 56 हजार से अधिक प्रपत्र अब तक जमा नहीं हो सके हैं। बीएलओ ने इनमें 10 हजार से अधिक मतदाताओं को मृतक के रूप में चिह्नित किया है।
