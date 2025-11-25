Language
    कैमरून में फंसे भारतीय दंपती: सुप्रिया की मां से मिले विधायक मनीष असीजा, बेटी-दामाद और नातिन के प्रार्थना कर रहे स्वजन

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:18 AM (IST)

    फिरोजाबाद की ममता की बेटी, दामाद और नातिन कैमरून में फंसे हैं। दामाद पर धोखाधड़ी का आरोप है और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। विधायक मनीष असीजा ने परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। 26 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

    घर पहुंचे विधायक मनीष असीजा।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। अफ्रीकी देश कैमरून में फंसी बेटी, दामाद और नातिन की सकुशल वापसी के लिए आर्यनगर निवासी मां प्रार्थना कर रही हैं। नगर विधायक ने उनसे मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
    मुहल्ला आर्यनगर की गली नंबर 13 निवासी ममता की छोटी बेटी सुप्रिया की शादी दो वर्ष पहले न्यू आगरा के खासपुर के रहने वाले धनपाल जैन के बेटे धीरज जैन के साथ हुई है।

    26 को होने वाली अफ्रीकी कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है नजर

    धीरज अकाउंटेंट हैं। पुणे की एक कंपनी के माध्यम से वर्ष 2012 में कैमरून गए। तब से वहीं काम कर रहे हैं। धीरज नवंबर 2024 में दो महीने की छुट्टी पर घर आए तो पत्नी सुप्रिया को भी साथ ले गए। अप्रैल में सुप्रिया ने वहां बेटी को जन्म दिया। धीरज की कंपनी ने उनपर 19 मिलियन राशि की धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया है। इसकी वजह से पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। इसके बाद से पूरा परिवार परेशान है।

    बेटी, दामाद और नातिन के लिए प्रार्थना कर रहे स्वजन

    ममता भी तीनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही हैं। रविवार को विधायक मनीष असीजा स्वजन से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे परिवार की सकुशल वापसी के लिए हरसंभव मदद की जाएगी। रिश्तेदार लकी ने बताया कि सुप्रिया से बात हो रही है। वह काफी घबराई और परेशान हैं। 26 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई है।