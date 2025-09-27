सुबह-सुबह महिला पुलिस टीम के साथ मुठभेड़, पॉक्साे एक्ट का वांछित आरोपित ताज मोहम्मद पैर में गोली लगने से घायल

फिरोजाबाद में मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस और महिला पुलिस टीम ने मुठभेड़ में पॉक्सो एक्ट के वांछित आरोपी ताज मोहम्मद उर्फ कदरुआ को गिरफ्तार किया। नगला पोहपी रोड पर हुई मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस और मिशन शक्ति की महिला पुलिस टीम ने शनिवार तड़के एक मुठभेड़ के दौरान पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी ताज मोहम्मद उर्फ कदरुआ को गिरफ्तार कर लिया।

इस दौरान आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पॉक्सो एक्ट में पुलिस कर रही थी तलाश थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपित ताज मोहम्मद उर्फ कदरुआ के नगला पोहपी रोड पर मौजूद होने की सूचना पुलिस को मिली। इस पर पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा और उसने टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया।

पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। उसकी पहचान असुआ, थाना शिकोहाबाद निवासी ताज मोहम्मद उर्फ कदरुआ के रूप में हुई। मौके से पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस बरामद किया। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं, बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।