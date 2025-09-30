Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CMO से बोले मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, देख लीजिए आपकी बहुत शिकायतें हैं... अधिकारियों के फोन न उठाने पर कड़ा रुख

    By Rajeev Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने फिरोजाबाद में जिला योजना और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के फोन न उठाने पर नाराजगी जताई और उन्हें पलटकर फोन करने का निर्देश दिया। मंत्री ने अपराधों पर नियंत्रण और विकास कार्यों को बेहतर करने पर भी जोर दिया। उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों में जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image
    उच्च शिक्षामंत्री योगेंद्र उपाध्याय (बाएं से तीसरे), साथ में विधायक मनीष असीजा (दाएं से दूसरे), डीएम रमेश रंजन

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रदेश के उच्च शिक्षा और जिले के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सोमवार दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना के साथ कानून व्यवस्था, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की।

    इस दौरान उन्होंने अधिकारियों द्वारा पार्टी पदाधिकारियों के फोन न उठाने की शिकायतों पर नाराजगी जताई। सीएमओ से कहा कि आपकी शिकायतें बहुत हैं आप देख लीजिए।

    अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने जताई नाराजगी

    दोपहर डेढ़ बजे से हुई बैठक में मंत्री ने कहा कि वह दो दिन पहले जिले में आए थे तो कई पदाधिकारियों ने अधिकारियों के फोन न उठने और ठीक से बात न करने की शिकायत की थी। इस पर उन्होंने अपने सामने फोन लगवाए तब भी कई अधिकारियों ने फोन नहीं उठाए। यह अच्छी बात नहीं है। मंत्री ने कहा कि किसी बैठक, वीसी या निरीक्षण में व्यस्त होना स्वभाविक है, लेकिन अधिकारियों को उसके बाद पलटकर फोन करना चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएमओ से पूछता, डॉक्टर रुकते हैं

    सीएमओ डॉ. रामबदन राम से पूछा कि सीएचसी पर डाक्टर रुकते हैं? आप कभी निरीक्षण करते हैं? इस पर सीएमओ ने कहा कि जिन सीएचसी पर डाक्टर तैनात हैं। वहां रुकते हैं। वह समय-समय पर निरीक्षण भी करते हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि आपकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे राम राज आ गया है। मैं स्वयं किसी दिन निरीक्षण करूंगा।

    जिला योजना समिति की बैठक में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर चर्चा

    बैठक में एसएसपी सौरभ दीक्षित ने जिले में हत्या, लूट, डकैती और अन्य वारदाताें में कमी आने की बात बताते हुए बताया कि भयमुक्त, अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। महिला अपराधों में भी कमी आई है। इस पर मंत्री ने कहा कि महिला कालेजों के बाहर अक्सर छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। इस पर नियंत्रण करें। कहीं मतांतरण के मामले सामने आते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाए। वंचित समाज पर दबंगई न होने पाए।

    जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लें

    नगर निगम प्रशासन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों के बारे में सलाहकार समिति के साथ बैठक जरूर करें। जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लें। विकास कार्याें के मामले में जिले को सातवीं रैंक मिलने पर प्रसन्न मंत्री ने नंबर एक रैंक प्राप्त करने को कहा। ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे खेल के मैदान और पुस्तकालयों की सराहना की।

    ये रहे मौजूद

    बैठक में मेयर कामिनी राठौर, नगर विधायक मनीष असीजा, टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर, डीएम रमेश रंजन, सीडीओ शत्रोहन वैश्य, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, नानक चंद अग्रवाल, कमलेश राजपूत, सतेंद्र बघेल, सुशील चक, सुरेश यादव एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।