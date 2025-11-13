लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा हूं, हर घंटे होगा ब्लास्ट... डायल 112 पर कॉल कर किसने दी धमकी?

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। हैलो..मेरा नाम प्रवीन है। मैं लश्कर ए तैयबा से बोल रहा हूं..। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हर घंटे ब्लास्ट होंगे। पैसे नहीं दिए गए तो डीजीपी को भी बम से उड़ा देंगे। दिल्ली में धमाके के बाद सोमवार की रात डायल 112 पर इस तरह की धमकी दी गई तो पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। फोन सुहाग नगर से किया गया था।

फोन करने वाला बार-बार लोकेशन बदल रहा था। इस दौरान उसने 60-62 बार पुलिस को फोन किया। उसकी तलाश में कई टीमें लगीं। कुछ देर में एक टीम उसके घर पहुंची तो वह नहीं मिला। उसने फोन भी बंद कर लिया। बुधवार दोपहर उसे पकड़ा जा सका।

दिल्ली में धमाके के बाद जिले में भी अलर्ट था। एसएसपी सौरभ दीक्षित के साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों ने पैदल गश्त कर चेकिंग कराई। इसी दौरान एक नशेबाज को खुरापात सूझी। उसने डायल 112 पर फोन कर ब्लास्ट की धमकी दी, इसके बाद पुलिस अधिकारी उसकी तलाश में लग गए।

वह बार-बार लोकेशन बदल कर फोन कर रहा था। इसलिए उसे पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गईं। इधर फोन नंबर के आधार पर उसकी पहचान सेक्टर नंबर एक, सुहाग नगर निवासी आकाश फौजदार के रूप में हुई। एक टीम उसके घर पहुंची तो वह नहीं मिला। उसने फोन भी बंद कर लिया।

स्वजन ने पुलिस को बताया कि वह एक पैर से दिव्यांग है और शराब पीने का आदी है। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में पूरी रात घूमती रही, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि आकाश को बुधवार दोपहर सुहाग नगर चौराहा से पकड़ा गया। उसे भ्रामक सूचना देने के आरोप में प्राथमिक दर्ज कर जेल भेजा गया है।