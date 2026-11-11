फिरोजाबाद में श्रमिक हत्या का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दीपावली की रात गांव चंदपुरा में कुल्हाड़ी से हमला कर श्रमिक की हत्या के आरोपित को थाना अरांव पुलिस ने मंगलवार देर रात सवा दो बजे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। उसे सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। दोपहर में जेल भेज दिया गया।

चंदपुरा निवासी 43 वर्षीय रूप सिंह 10 वर्ष से दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे। दीपावली मनाने वह पत्नी अनीता और बच्चों के साथ गांव आए थे। रविवार रात आठ बजे बड़े भाई धनपाल से मिलकर घर लौटते समय पुरानी रंजिश के चलते हरिओम, राजीव, रवि, सोनू और भीमसेन ने उन पर हमला कर दिया।