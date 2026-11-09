दीपावली का रॉकेट पेट में घुसा, फिरोजाबाद के युवक की वड़ोदरा में मौत; परिवार हैरान

संवाद सूत्र, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। वडोदरा में मजदूरी करने गए युवक की रविवार रात मृत्यु हो गई। साथियों ने घर पर इसकी सूचना देते हुए बताया कि दीपावली पर पटाखे चलाते समय राकेट पेट में घुस जाने से उसकी मृत्यु हुई है। उनके इस तर्क से स्वजन हैरान हैं। वह घटना को संदिग्ध मान रहे हैं। सच्चाई जाने और शव लाने के लिए वह वडोदरा के लिए रवाना हो गए हैं।

गांव आमरी निवासी 20 वर्षीय रोहित गुजरात के वडोदरा स्थित प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। दीपावली पर घर न आने के कारण उन्होंने साथियों के साथ वहीं त्योहार मनाया। पिता रामनरेश के अनुसार साथियों ने फोन पर बताया कि रविवार रात नौ बजे रोहित पटाखे चला रहे थे। तभी एक राकेट मिस हो गया, जब वह देखने के लिए नजदीक गए तो वह चल गया और सीधे रोहित के पेट में जा घुसा।