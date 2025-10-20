फिरोजाबाद में एक परिवार के चार लोग कैसे झुलसे? सभी को ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती

फिरोजाबाद के नगला करन सिंह में पूड़ी बनाते समय तेल फैलने से एक परिवार के चार सदस्य झुलस गए। घायलों में रेखा, विमलेश, अंजली और खुशबू शामिल हैं, जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, तेल फैलने से यह हादसा हुआ, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पटाखा मशीन में आग लगने से यह घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।