फिरोजाबाद में घर में विस्फोट: धमाके से उड़ी छत और आतिशबाज की मौत, एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी मौके पर पहुंचे
फिरोजाबाद के नसीरपुर में एक घर में रखे पटाखों में आग लगने से बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे में पप्पू उर्फ जलालुद्दीन की मलबे में दबकर मृत्यु हो गई, जो शादियों में आतिशबाजी का काम करते थे। दमकल ने आग पर काबू पाया और पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शादियों में आतिशाबाजी का काम करने वाले व्यक्ति के घर में रखे पटाखे में सोमवार दोपहर एक बजे आग लग गई। पटाखों से इतनी तेज धमाका हुआ कि घर की छत उड़ गई। मलबे में दबकर आतिशबाज की मृत्यु हो गई। घटना से अफरातरी मच गई। धमाके की गूंज सुनकर गांव के लोग जुट गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका।
नसीरपुर में गांव हैवतपुर कर्खा में सोमवार दोपहर की घटना
नसीरपुर में गांव हैवतपुर कर्खा गांव निवासी 55 वर्षीय जलालुद्दीन उर्फ पप्पू शादी में वह आतिशबाजी चलाने का काम करता था। लगन का मौसम होने की वजह से उसने घर में पटाखे रखे हुए थे। सोमवार दोपहर अचानक से पटाखों में आग लग गई। धमाके से घर की छत उड़ गई। मलबे में दबकर पप्पू की मृत्यु हो गई। एक के बाद एक धमाके की गूंज से गांव में अफरातफरी मच गई। आसपास के लोग दहशत में आ गए।
धमाके से उड़ी घर की छत, शादी में आतिशबाजी चलाता था
सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची। आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सूचना पर एसपी ग्रामीण अुनज चौधरी भी मौके पर पहुंच गए। एसपी ग्रामीण ने बताया कि घर में रखे पटाखे में आग लगने से धमाका हुआ। जिससे घर की छत उड़ गई और मलबे दबकर पप्पू की मृत्यु हो गई है। मामले की जांच की जा रही है।
