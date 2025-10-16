समय पर पूरे नहीं हुए काम तो हटा दिए जाओगे... DM रमेश रंजन की ठेकेदार को चेतावनी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। डीएम ने बुधवार को जिले की पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि सभी कार्य तय समय में पूरे किए जाएं। देरी सहन नहीं की जाएगी।

डीएम रमेश रंजन ने सबसे पहले ग्लास म्यूजियम और ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया।

ग्लास म्यूजियम और ऑडिटोरियम आदि का किया निरीक्षण यह परियोजना लगभग 47.47 करोड़ की लागत की है। परियोजना के तहत ऑडिटोरियम हाल, बहुउद्देशीय हाल, प्रदर्शनी कक्ष, कार्यशाला क्षेत्र, वॉच टावर, ओपन एयर थिएटर आदि का निर्माण कराया जा रहा है। धीमी गति पर डीएम ने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य सही समय पर पूर्ण नहीं हुआ तो उसे हटा दिया जाएगा। मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए, बाहरी मजदूरों से कम काम कराया जाए, ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो सके।