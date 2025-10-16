समय पर पूरे नहीं हुए काम तो हटा दिए जाओगे... DM रमेश रंजन की ठेकेदार को चेतावनी
फिरोजाबाद के डीएम रमेश रंजन ने निर्माणाधीन पर्यटन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्लास म्यूजियम, ऑडिटोरियम और नीम करोरी बाबा धाम में बन रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। धीमी प्रगति पर ठेकेदारों को चेतावनी दी गई और मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया, ताकि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। डीएम ने बुधवार को जिले की पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि सभी कार्य तय समय में पूरे किए जाएं। देरी सहन नहीं की जाएगी।
डीएम रमेश रंजन ने सबसे पहले ग्लास म्यूजियम और ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया।
ग्लास म्यूजियम और ऑडिटोरियम आदि का किया निरीक्षण
यह परियोजना लगभग 47.47 करोड़ की लागत की है। परियोजना के तहत ऑडिटोरियम हाल, बहुउद्देशीय हाल, प्रदर्शनी कक्ष, कार्यशाला क्षेत्र, वॉच टावर, ओपन एयर थिएटर आदि का निर्माण कराया जा रहा है। धीमी गति पर डीएम ने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य सही समय पर पूर्ण नहीं हुआ तो उसे हटा दिया जाएगा। मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए, बाहरी मजदूरों से कम काम कराया जाए, ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो सके।
कहा, सभी कार्य तय समय में पूरे हों, देरी बर्दाश्त नहीं होगी
बाद में डीएम ने नीम करोरी बाबा धाम के परिसर में बन रहे बहुउद्देशीय हाल और वहां निर्मित गैलरी का निरीक्षण किया। यह कार्य अगली जनवरी तक पूरा करना है। अब तक केवल 70 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। यह संपूर्ण भवन 865.65 लाख की लागत से निर्मित किया जा रहा है। यहां भी मजदूरों की संख्या बढ़ाने को कहा गया। सीडीओ शत्रोहन वैश्य उपस्थित थे।
