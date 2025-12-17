Language
    Triple Talaq: अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर किया निकाह, पांच लाख न मिले तो ढाई महीने मेंं ही दे दिया तलाक

    By Rajeev Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक महिला को अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करके निकाह किया गया। आरोप है कि पांच लाख रुपये न मिलने पर ढाई महीने में ही उसे ट्र ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, फिरेाजाबाद। प्यार, ब्लैकमेलिंग और धोखे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कैफे संचालक पर आरोप है कि उसने पहले युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसकी अश्लील वीडियो बना लीं। उन्हें दिखाकर युवती और उसके स्वजन को ब्लैकमेल कर एक पत्नी के रहते उससे दूसरा निकाह किया।

    उसके कुछ दिन बाद ही पांच लाख रुपये की मांग रख दी। रुपये न मिले तो तीन तलाक देकर युवती को घर से निकाल दिया। एसएसपी के आदेश पर रसूलपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवती का आरोप है कि उसका पति कैफे की आड़ में सेक्स रैकेट चलाता है।

    मामला रसूलपुर क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रुसत उर्फ आरूश निवासी रसूलपुर ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उसे अपने नगला बरी चौराहा स्थित केजी कैफे पर बुलाया। यहां गोपनीय कैमरे से उसकी अश्लील वीडियो बना ली। फिर वीडियो से स्वजन को ब्लैकमेल कर इस वर्ष 24 सितंबर को निकाह कर लिया।

    शादी के बाद भी उसने कई आपत्तिजनक वीडियो बना लिए। उन्हें दिखाकर पांच लाख रुपये की मांग करने लगा। बेटी का घर बचाने के लिए मायके वालों ने ढाई लाख रुपये कई किस्तों में उसे दिए, लेकिन उसकी मांग बंद नहीं हुई।

    विवाहिता का आरोप है कि देवर आहिल उर्फ राहिल भी उसके साथ अश्लील हरकत करता था। उसने शिकायत पति और सास-ससुर से शिकायत की तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ससुराल में रहने के दौरान पता चला कि रुसत अपने कैफे में सैक्स रैकेट संचालित करता है। वह घंटे के हिसाब से केबिन लडके-लडकियों को किराए पर देता है।

    फिर गोपनीय कैमरे से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है। पति के मोबाइल की जांच की जाए तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। 11 दिसंबर को पति ने मायके से रुपये मंगाने के लिए धमकाया। पीड़िता ने असमर्थता जताई तो उसे पीटा और तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया।

    इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि पति और देवर के साथ सास और ससुर के विरुद्ध विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।