Firozabad Crime: दावत से लौटते जीजा को सालों ने रास्ते में पीटा, लूट की सूचना पर दौड़ पड़ी पुलिस
फिरोजाबाद के टूंडला में, दावत से लौट रहे हलवाई वीरेंद्र बघेल को स्टेशन रोड पर सालों ने पीटा। वीरेंद्र ने पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी, जिससे पुलिस तु ...और पढ़ें
संस, जागरण. टूंडला। देर रात दावत का खाना बनाकर घर लौट रहे हलवाई का स्टेशन रोड पर रायल गार्डन के सामने अपने सालों से विवाद हो गया। सालों ने उसे पीटा तो हलवाई ने पुलिस को लूट की सूचना दे दी। इस पर पुलिस दौड़ पड़ी।
गांव रामपुर निवासी वीरेंद्र बघेल शुक्रवार रात सवा 10 बजे गांव बन्ना से दावत बनाकर घर लौट रहे थे। तभी उनका विवाद साले अनिल, कृष्णा, श्यामवीर व उमेश निवासी एत्मादपुर से हाे गया। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। वीरेंद्र ने पुलिस को लूट की सूचना दे दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सच्चाई सामने आ गई। वीरेंद्र ने बताया कि उनके साथ चार लोगों ने मारपीट की है। वह उनका दावत में खाना बनाने का सामान भी अपने साथ ले गए हैं। रुपये सड़क पर पड़े मिल गए।
वहीं अनिल ने भी वीरेंद्र व उसके साथियों के विरुद्ध थाने में मारपीट की तहरीर दी है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार का कहना है कि मामला जीजा और सालों के बीच मारपीट का है। झूठी सूचना देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
