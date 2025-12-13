Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौका पाकर छेड़छाड़ करता है देवर, साथ रहने का बनाता है दबाव; परेशान होकर महिला पहुंची थाने

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    फिरोजाबाद में एक विवाहिता ने अपने देवर पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, उसका देवर उस पर साथ रहने का दबाव बनाता है और विरोध ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, फिरोजाबाद। एक विवाहिता का ससुराल में उत्पीड़न का मामला सामने आया है। देवर  मौका पाकर छेड़छाड़ करता है उस पर अपने साथ रहने के लिए दबाव बनाता है। विरोध पर मारपीट करता है। तहरीर पर थाना उत्तर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना उत्तर निवासी पीड़िता ने तहरीर दी है कि उसके पति को सास-ससुर व देवर मारपीट कर घर से भगा देते है। वह बच्चों के साथ अपनी ससुराल में रहती है। इसका लाभ उठाकर देवर गुड्डू छेड़छाड़ करता है। ससुराल वाले उसका कोई सहयोग नहीं करते है।

    मायके पक्ष के लोग खर्च उठाते हैं। इतना ही नहीं ससुराल वाले लाइट, पानी तक नहीं देते। अब ससुराल वाले घर से निकालने की धमकी दे रहे। पीड़िता का आरोप है कि छह दिसंबर की रात देवर दरवाजे की कुंडी तोड़कर कमरे में घुस आया और बदसलूकी करने लगा।

    शोर सुनकर ससुर आए तब वह गया। इसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसे पीटा। इंस्पेक्टर अंजीश कुमार ने बताया कि देवर के साथ ही सास और ससुर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।