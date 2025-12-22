Language
    समाजवादी पार्टी नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ीं, फिरोजाबाद कोर्ट ने जारी किए वारंट; भाषण से भड़की थीं भावनाएं

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेता Azam Khan की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिरोजाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। यह वारंट उनके भाषण के कारण जारी किया गया ...और पढ़ें

    सपा नेता आजम खां।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आजम खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 18 वर्ष पुराने मुकदमे में दो जमानतियाें द्वारा अपनी जमानत वापस लेने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के पूर्व मंत्री आजम खां के विरुद्ध वारंट जारी कर दिए हैं।

    यह मामला एक जनसभा के दौरान उत्तेजित भाषण देने पर दर्ज हुआ था। इसमें जनभावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। सोमवार को जमानत वापसी के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आजम खां वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। मामले में अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी।