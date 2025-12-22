समाजवादी पार्टी नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ीं, फिरोजाबाद कोर्ट ने जारी किए वारंट; भाषण से भड़की थीं भावनाएं

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आजम खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 18 वर्ष पुराने मुकदमे में दो जमानतियाें द्वारा अपनी जमानत वापस लेने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के पूर्व मंत्री आजम खां के विरुद्ध वारंट जारी कर दिए हैं।