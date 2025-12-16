फिरोजाबाद की बदनाम गली में 42 में से सात मकान क्यों कर दिए गए सील? 20 पर लगा दिया ताला

इस गली के कारण आसपास के लोगों की भी बदनामी का सामना करना पड़ता है। गली के बंद होने के बाद भी यहां से गुजरने पर शर्मसार होना पड़ता है। गली का नाम बदलना चाहिए।

-प्रताप चौधरी, आगरा गेट

गली का नाम बदलने के लिए आसपास के लोग चर्चा कर रहे हैं। परिवर्तन के बाद इस गली को क्या नाम मिलेगा। इसकी भी वार्त कर रहे हैं। बदनामी का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है।

-विवेक कौशल, बस स्टैंड

दस वर्ष बीतने के बाद भी इस गली से बदनामी का दाग नहीं मिट सका है। अधिकारियों से मिलकर गली का नाम बदलने को मांगपत्र सौंपा जाएगा। जिससे यहां के लोगों बदनामी से निजात मिल सके।

किशोर कुमार, आगरा गेट

बस स्टैंड इलाके से गली का बदनामी मिटाने के लिए वृद्धों द्वारा की गई गली का नाम बदलने की मांग काफी सराहनीय है। इससे गली और आसपास रहने वाले लोगों को गली की बदनामी से छुटकारा मिलेगा।

-सागर उपाध्याय, आगरा गेट



