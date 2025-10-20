Firozabad Accident: सड़क हादसे में महिला की मौत, स्वजन ने शिकोहाबाद-मैनपुरी रोड किया जाम
फ़िरोज़ाबाद के शिकोहाबाद में एक सड़क दुर्घटना में 30 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। महिला सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। घटना से नाराज़ ग्रामीणों ने शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस ने समझाकर खुलवाया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव रामनगर निवासी 30 वर्षीय महिला को खेत में शौच जाते समय अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। सूचना पर स्वजन और ग्रामीणों की मौके पर भीड़ एकत्र हो गई और मार्ग जाम कर दिया गया। शिकोहाबाद सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।
शौच के लिए सड़क पार कर रही थी महिला
राखी सोमवार सुबह सवा छह बजे शौच करने जा रही थी। वह अपने गांव के बाहर सड़क पार कर रही थी। इस दौरान किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। राखी की मौके पर मृत्यु हो गई। घटना से आक्रोशित स्वजन और ग्रामीणों ने शिकोहाबाद - मैनपुरी रोड पर जाम लगा दिया।
सीओ ने लोगों को समझाकर खुलवाया जाम
सीओ अरुण चौरसिया और इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने स्वजन को समझा कर जाम खुलवाया । काफी देर तक जाम लगा रहा। छह वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। वह दो बच्चों की मां थी। सीओ ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश की जा रही है।
