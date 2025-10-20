Firozabad Accident: सड़क हादसे में महिला की मौत, स्वजन ने शिकोहाबाद-मैनपुरी रोड किया जाम

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव रामनगर निवासी 30 वर्षीय महिला को खेत में शौच जाते समय अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। सूचना पर स्वजन और ग्रामीणों की मौके पर भीड़ एकत्र हो गई और मार्ग जाम कर दिया गया। शिकोहाबाद सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।

शौच के लिए सड़क पार कर रही थी महिला

राखी सोमवार सुबह सवा छह बजे शौच करने जा रही थी। वह अपने गांव के बाहर सड़क पार कर रही थी। इस दौरान किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। राखी की मौके पर मृत्यु हो गई। घटना से आक्रोशित स्वजन और ग्रामीणों ने शिकोहाबाद - मैनपुरी रोड पर जाम लगा दिया।