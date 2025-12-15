Language
    फिरोजाबाद में 2.67 करोड़ का हेर-फेर करने के आरोपित 7 डाककर्मी गिरफ्तार

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    डाकघर में हुए 2.67 करोड़ रुपये के गबन मामले में पुलिस ने नौ महीने बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए सात डाक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। उप डाकघर में हुए 2.67 करोड़ रुपये के गबन में पुलिस ने नौ महीने बाद बड़ी कार्रवाई की है। मामले में संलिप्त पाए गए सात डाक कर्मचारियों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनमें एक महिला भी शामिल है। सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई पहले से चल रही थी। दो निलंबित भी हो चुके हैं। मुख्य आरोपित उप डाकपाल को पुलिस ने तीन माह पूर्व जेल भेजा था।

    टूंडला जंक्शन के निकट उप डाकघर में एक जनवरी 2023 से नौ अप्रैल 2024 के बीच उप डाकघरों के बीच होने वाले लेनदेन में हेरफेर कर गबन किया गया था। इसकी जांच सहायक अधीक्षक डाकघर उपमंडल फिरोजाबाद अजय दुबे ने की। उन्होंने 12 मार्च को यहां तैनात रहे उप डाकपाल रवि प्रकाश राठौर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    विभाग ने शुरू कराई जांच

    इसके साथ ही विभाग ने विस्तृत जांच शुरू कर दी। सात कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस विवेचना में भी इनके नाम सामने आए।इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि रविवार सुबह 11 बजे सात आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

    इनमें अजय कुमार तोमर, कुलदीप, संदीप, सौरभ कुमार, तरुण कुमार, प्रशांत कुमार और अंकिता कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इंस्पेक्टर ने बताया कि गबन की गई धनराशि इनके खातों से निकाली गई थी।