Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Firozabad में 40 स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, पुलिस रख सकेगी संदिग्धों पर आसानी से नजर

    By Dinesh Chandra Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:34 PM (IST)

    फ़िरोज़ाबाद पुलिस ने अपराध नियंत्रण और संदिग्धों पर नज़र रखने के लिए शहर में 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इनमें से कुछ कैमरे पुलिस स्टेशन में और कुछ स्थानीय लोगों के घरों पर लगाए गए हैं। पुराने कैमरों की मरम्मत की गई है और नए कैमरे भी लगाए गए हैं। कंट्रोल सेंटर से कैमरों की निगरानी की जाएगी, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संस, जागरण. शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। सर्दी में संदिग्धों की निगरानी कर वारदातों में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस ने विभिन्न इलाकों में 40 सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराए हैं।

    इनमें से 25 कैमरों का डीवीआर थाने में, जबकि अन्य का स्थानीय लोगों के घरों पर लगवाया गया है। उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों की वजह से अब कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या अपराधी पुलिस की निगरानी से नहीं बच सकेगा। इससे नगर की सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि नगर के विभिन्न चौराहों पर लगे पुराने कैमरे खराब हो गए थे, जिन्हें अब रिपेयरिंग कर पुनः चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर नए कैमरे भी लगाए गए हैं।

    सुभाष तिराहा, एटा तिराहा, मैनपुरी चौराहा, तहसील तिराहा, स्टेशन रोड और डाहिनी पुलिया सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर चार-चार कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की कमांड कोतवाली स्थित कंट्रोल सेंटर से संचालित की जाएगी। वहां से एक आपरेटर लगातार निगरानी रखेगा।