    तीन गर्लफ्रेंड दो से सगाई, चौथी शादी की तैयारी पर उठा ले गई पुलिस… इंस्टाग्राम से सामने आई थी करतूत

    By nikunj yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:36 AM (IST)

    फिरोजाबाद में एक युवक ने तीन युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का वादा किया जिनमें से दो से सगाई भी कर ली। जब चौथी शादी की तैयारी की भनक लगी तो तीनों युवतियों ने इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    तीन युवतियों को झांसा, चौथी से शादी की तैयारी, इंस्टाग्राम से पकड़ी करतूत

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद के एक मुहल्ले के रहने वाले युवक ने तीन युवतियों को प्रेमजाल में फंसाया। उन्हें शादी का झांसा दिया। दो से सगाई भी कर ली और अब चौथी से शादी की तैयारी कर रहा था।

    इंस्टाग्राम पर उसके संपर्क में बनी हुई तीनों प्रेमिकाओं की आपस में बातचीत शुरू हुई तो उसकी करतूत सामने आ गई। वे गुरुवार को स्वजन के साथ थाने पहुंचीं तो पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया।

    आरोपित युवक एक दवा कंपनी में काम करता है। उसने रिश्तेदारी की दो युवतियों के साथ ही दिल्ली की एक युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। नजदीकियां बढ़ीं तो दो से शादी का झांसा देकर सगाई भी कर ली।

    काफी समय तक वह युवतियों और उनके स्वजन को अच्छी नौकरी लग जाने के बाद शादी करने की कहकर गुमराह करता रहा। बाद में साफ मना कर दिया। इसी बीच युवक की शादी उसके स्वजन ने कहीं और तय कर दी।

    इसकी भनक लगने पर तीनों युवतियां इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से मिलीं और एक दूसरे को आरोपित से सगाई वाले अपने फोटो दिखाए। गुरुवार दोपहर तीनों युवतियां थाने पहुंचीं और तहरीर दी।

    मामले में इंस्पेक्टर क्राइम रंजना गुप्ता ने बताया कि आरोपित युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।