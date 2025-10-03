तीन गर्लफ्रेंड दो से सगाई, चौथी शादी की तैयारी पर उठा ले गई पुलिस… इंस्टाग्राम से सामने आई थी करतूत

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद के एक मुहल्ले के रहने वाले युवक ने तीन युवतियों को प्रेमजाल में फंसाया। उन्हें शादी का झांसा दिया। दो से सगाई भी कर ली और अब चौथी से शादी की तैयारी कर रहा था।

इंस्टाग्राम पर उसके संपर्क में बनी हुई तीनों प्रेमिकाओं की आपस में बातचीत शुरू हुई तो उसकी करतूत सामने आ गई। वे गुरुवार को स्वजन के साथ थाने पहुंचीं तो पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया।

आरोपित युवक एक दवा कंपनी में काम करता है। उसने रिश्तेदारी की दो युवतियों के साथ ही दिल्ली की एक युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। नजदीकियां बढ़ीं तो दो से शादी का झांसा देकर सगाई भी कर ली।