Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिठाई की दुकान में फिरोजाबाद पुलिस ने मारा छापा: अवैध पटाखा गोदाम का भंडाफोड़, मालिक गिरफ्तार

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    फिरोजाबाद के सिरसागंज में पुलिस ने एक कंफेक्शनरी गोदाम की आड़ में चल रहे पटाखा गोदाम का पर्दाफाश किया। इटावा रोड पर एसडीएम और सीओ की टीम ने छापा मारकर तीन कुंतल पटाखे जब्त किए और मालिक को गिरफ्तार किया। आरोपी बिना लाइसेंस के पटाखा भंडारण कर रहा था और चोरी-छिपे फुटकर विक्रेताओं को बेचता था।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने पकड़ा अवैध पटाखा का भंडारा।

    संवाद सहयोगी, जागरण. सिरसागंज (फिरोजाबाद)। पुलिस ने कंफेक्शनरी गोदाम की आड़ में चल रहे पटाखा गोदाम को पकड़ा है। एसडीएम और सीओ की टीम ने इटावा रोड स्थित घर पर छापा मार कर यह मामला पकड़ा। गोदाम से तीन कुंतल पटाखा बरामद किया गया है। उसके स्वामी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपित बिना लाइसेंस के पटाखा भंडारण किए हुए था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    इटावा रोड पर घर के आगे है दुकान और पीछे बनाया था गोदाम

     

    सीओ अनिवेश सिंह ने बताया कि थानाध्यक्ष वैभव सिंह को अवैध पटाखा भंडारण की सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने एसडीएम धर्मवीर भारती, एलआइयू की टीम के साथ निक्की कंफेक्शनरी गोदाम पर छापेमारी की। घर में आगे के हिस्से में दुकान और पीछे के हिस्से गोदाम था। इसमें किराना के सामान के बीच में छिपाकर पटाखा रखे हुए थे।

     

    एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में छापेमारी, 12 कार्टून पटाखा बरामद

     

    पुलिस ने 12 कार्टून में तीन कुंतल पटाखा बरामद किया। मौके से दुकानदार अनिल कुमार केसवानी उर्फ बाबू गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसके वह बिना लाइसेंस के पटाखा भंडारण किए हुए था। थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद पटाखों को जब्त करने के साथ आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

     

     

    फुटकर दुकानदारों को चोरी-छिपे बेचता था पटाखा

     


    थानाध्यक्ष वैभव सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपित आसपास के फुटकर दुकानदारों और आतिशबाज को पटाखे बेचता था। घर के सामने कंफेक्शनरी होने की वजह से किसी को शक नहीं होता था। वह अपने नियमित ग्राहकों को ही पटाखे बेचा करता था।