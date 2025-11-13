मिठाई की दुकान में फिरोजाबाद पुलिस ने मारा छापा: अवैध पटाखा गोदाम का भंडाफोड़, मालिक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जागरण. सिरसागंज (फिरोजाबाद)। पुलिस ने कंफेक्शनरी गोदाम की आड़ में चल रहे पटाखा गोदाम को पकड़ा है। एसडीएम और सीओ की टीम ने इटावा रोड स्थित घर पर छापा मार कर यह मामला पकड़ा। गोदाम से तीन कुंतल पटाखा बरामद किया गया है। उसके स्वामी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपित बिना लाइसेंस के पटाखा भंडारण किए हुए था।

इटावा रोड पर घर के आगे है दुकान और पीछे बनाया था गोदाम सीओ अनिवेश सिंह ने बताया कि थानाध्यक्ष वैभव सिंह को अवैध पटाखा भंडारण की सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने एसडीएम धर्मवीर भारती, एलआइयू की टीम के साथ निक्की कंफेक्शनरी गोदाम पर छापेमारी की। घर में आगे के हिस्से में दुकान और पीछे के हिस्से गोदाम था। इसमें किराना के सामान के बीच में छिपाकर पटाखा रखे हुए थे।

एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में छापेमारी, 12 कार्टून पटाखा बरामद पुलिस ने 12 कार्टून में तीन कुंतल पटाखा बरामद किया। मौके से दुकानदार अनिल कुमार केसवानी उर्फ बाबू गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसके वह बिना लाइसेंस के पटाखा भंडारण किए हुए था। थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद पटाखों को जब्त करने के साथ आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।