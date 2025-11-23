फिरोजाबाद में ताऊ के घर में रह रहे युवक ने खुद को गोली से उड़ाया
ताऊ के घर पर एक सप्ताह से रह रहा नारखी थाना क्षेत्र के गांव कपावली का 26 वर्षीय विकास कुमार उर्फ विक्की ने रविवार देर रात देशी तमंचे से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने उसे तुरंत ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। अपने ताऊ के घर एक सप्ताह से रह रहे युवक ने रविवार रात तमंचे से स्वयं को गोली मार कर जान दे दी। स्वजन उसे सरकारी ट्रामा सेंटर लेकर आए, डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। पुलिस ने तमंचा बरामद कर घटना की जांच कर रही है।
नारखी क्षेत्र के गांव कपावली निवासी 26 वर्षीय विकास कुमार उर्फ विक्की एक सप्ताह से रामगढ़ क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी अपने ताऊ प्रमोद कुमार के घर पर एक सप्ताह पहले आया था, तब से वह यही रह रहा था।
रात करीब साढ़े नौ बजे प्रमोद और अन्य स्वजन खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच विकास ने कमरे में अपने गले के पास गोली मार ली। गोली सिर को चीरते हुए पार कर गई। गोली चलने की आवाज सुन कर स्वजन कमरे में पहुंचे तो विकास खून से लथपथ पड़ा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।