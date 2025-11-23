फिरोजाबाद में ताऊ के घर में रह रहे युवक ने खुद को गोली से उड़ाया

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। अपने ताऊ के घर एक सप्ताह से रह रहे युवक ने रविवार रात तमंचे से स्वयं को गोली मार कर जान दे दी। स्वजन उसे सरकारी ट्रामा सेंटर लेकर आए, डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। पुलिस ने तमंचा बरामद कर घटना की जांच कर रही है।

नारखी क्षेत्र के गांव कपावली निवासी 26 वर्षीय विकास कुमार उर्फ विक्की एक सप्ताह से रामगढ़ क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी अपने ताऊ प्रमोद कुमार के घर पर एक सप्ताह पहले आया था, तब से वह यही रह रहा था।